خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوآوری در تامین مالی و زنجیره تامین تولید توسط بانک توسعه صادرات ایران

نوآوری در تامین مالی و زنجیره تامین تولید توسط بانک توسعه صادرات ایران
کد خبر : 1672087
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به شرایط منابع بانک، تلاش شده مشتریان به سمت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و روش‌های موجود در زنجیره تأمین تولید هدایت شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مسعود سیفی افزود: در این مسیر، خدمات بر اساس میزان تعامل و عملکرد مشتریان نزد بانک و با رعایت بسته سیاست اعتباری ارائه شده است.

سیفی مهم‌ترین مزیت‌های بانک توسعه صادرات ایران در جذب مشتریان جدید را معرفی و تبیین ابزارهای نوین تأمین مالی در قالب SCF و تشویق به تمرکز منابع مالی نزد این بانک عنوان کرد و گفت: لازم است جایگاه بانک از نظر سرمایه، نسبت کفایت سرمایه، بهره‌وری، عملکرد و تراز مالی برای مشتریان جدید و حتی مشتریان قدیمی به‌طور شفاف تشریح شود تا اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری در بانک فراهم آید.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری، ارائه خدمات متنوع ریالی به مشتریان ، خدمات ارزی، صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی، اجرای برنامه‌های بازاریابی، برگزاری جلسات داخلی برای بررسی پیشنهادها ، مرور بخشنامه‌ها در اولین روز کاری هر هفته و شرکت در نشست‌های برون‌سازمانی نظیر جلسات استانداری و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها از جمله اقدامات انجام شده است.

رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به آمار عملکرد شعبه گفت: این شعبه در سه‌ماهه نخست سال جاری با رشد ۹ درصدی منابع و کسب ۳۹ میلیارد ریال سود، جایگاه قابل‌توجهی در میان شعب این بانک به دست آورد.

وی درباره فعالیت‌های بازاریابی توضیح داد: در دو سال اخیر، بازاریابی شعبه بیرجند گسترش یافته و بیش از چهار هزار کیلومتر سفر در داخل استان به این منظور انجام شده است. این بازدیدها از کارخانه‌ها و کارگاه‌های شهرستان‌هایی همچون طبس، قاین، سربیشه، بشرویه، فردوس و خوسف صورت گرفته است.

رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران در پایان تأکید کرد: هر استان بر اساس ظرفیت خود دارای شرکت‌های بزرگ و معتبر در عرصه اقتصاد کشور است و حضور حتی یکی از این شرکت‌ها در جمع مشتریان بانک توسعه صادرات ایران می‌تواند جایگاه بانک را ارتقا داده و منابع ارزشمندی را به سمت شعبه جذب کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور