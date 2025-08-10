نوآوری در تامین مالی و زنجیره تامین تولید توسط بانک توسعه صادرات ایران
رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به شرایط منابع بانک، تلاش شده مشتریان به سمت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و روشهای موجود در زنجیره تأمین تولید هدایت شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مسعود سیفی افزود: در این مسیر، خدمات بر اساس میزان تعامل و عملکرد مشتریان نزد بانک و با رعایت بسته سیاست اعتباری ارائه شده است.
سیفی مهمترین مزیتهای بانک توسعه صادرات ایران در جذب مشتریان جدید را معرفی و تبیین ابزارهای نوین تأمین مالی در قالب SCF و تشویق به تمرکز منابع مالی نزد این بانک عنوان کرد و گفت: لازم است جایگاه بانک از نظر سرمایه، نسبت کفایت سرمایه، بهرهوری، عملکرد و تراز مالی برای مشتریان جدید و حتی مشتریان قدیمی بهطور شفاف تشریح شود تا اطمینان لازم برای سرمایهگذاری در بانک فراهم آید.
وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری، ارائه خدمات متنوع ریالی به مشتریان ، خدمات ارزی، صدور ضمانتنامههای ریالی، اجرای برنامههای بازاریابی، برگزاری جلسات داخلی برای بررسی پیشنهادها ، مرور بخشنامهها در اولین روز کاری هر هفته و شرکت در نشستهای برونسازمانی نظیر جلسات استانداری و کمیسیون هماهنگی بانکها از جمله اقدامات انجام شده است.
رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به آمار عملکرد شعبه گفت: این شعبه در سهماهه نخست سال جاری با رشد ۹ درصدی منابع و کسب ۳۹ میلیارد ریال سود، جایگاه قابلتوجهی در میان شعب این بانک به دست آورد.
وی درباره فعالیتهای بازاریابی توضیح داد: در دو سال اخیر، بازاریابی شعبه بیرجند گسترش یافته و بیش از چهار هزار کیلومتر سفر در داخل استان به این منظور انجام شده است. این بازدیدها از کارخانهها و کارگاههای شهرستانهایی همچون طبس، قاین، سربیشه، بشرویه، فردوس و خوسف صورت گرفته است.
رئیس شعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران در پایان تأکید کرد: هر استان بر اساس ظرفیت خود دارای شرکتهای بزرگ و معتبر در عرصه اقتصاد کشور است و حضور حتی یکی از این شرکتها در جمع مشتریان بانک توسعه صادرات ایران میتواند جایگاه بانک را ارتقا داده و منابع ارزشمندی را به سمت شعبه جذب کند.