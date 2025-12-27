روند مصرف برق، تعیین کننده اعمال محدودیت در سال آینده است

به گزارش ایلنا: اکبر حسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با بیان اینکه هرچه نیاز مصرف در تابستان بیشتر از تولید شود، احتمال اعمال خاموشی و محدودیت بیشتر خواهد بود، اظهار کرد: محدودیت در تولید برق از یک طرف و نیاز به مصرف از طرف دیگر سبب می شود وضعیت در سال آینده تحت تاثیر این دو قرار گیرد.

مدیرعامل توزیع برق استان تهران خاطرنشان کرد: امسال با برنامه هایی که وزارت نیرو تدوین و اجرا کرد و همچنین همکاری خوب مردم و مشترکان نیاز مصرف نسبت به گذشته کاهش داشت.

حسن بکلو با یادآوری اینکه تابستان امسال نیاز مصرف در استان تهران نسبت به سال های گذشته با کاهش همراه شد، ادامه داد: بررسی منحنی های رشد در سال های گذشته نشان داد پنج تا هفت درصد در روزهای مختلف امسال کاهش رشد رخ داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود؛ هرچه نیاز مصرف برق کاهش یابد و با میزان تولید برابری کند خاموشی نخواهیم داشت اما هرچه میزان نیاز بیشتر شود طبیعتا تنها می توان میزان تولید را پاسخگو بودو احتمال خاموشی وجود خواهد داشت.

کاهش مصرف با راهکارهای ساده امکان پذیر است

وی با بیان اینکه مردم می توانند با انجام کارهایی ساده و آسان نیاز مصرف را کنترل کنند گفت: تنظیم دمای محیط بر روی ۲۵ درجه یکی از این اقدام های ساده است که مصرف وسایل سرمایشی را کم تر خواهد کرد.

مدیرعامل توزیع برق استان تهران استفاده از لامپ های کم مصرف، خاموش کردن لامپ های اضافه و استفاده از نور روز را از دیگر راهکارها دانست و ادامه داد: استفاده از تجهیزات پرمصرف مثل جارو برقی، ماشین ظرفشویی و لباس شویی را به ساعت های کم بار موکل کنند نیز از دیگر راهکارها است.

