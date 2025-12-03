خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرونده‌های صادراتی و بدون انتقال ارز از مجوز بهینه‌سازی ارزی معاف شدند

پرونده‌های صادراتی و بدون انتقال ارز از مجوز بهینه‌سازی ارزی معاف شدند
کد خبر : 1722453
لینک کوتاه کپی شد.

پرونده‌های «بدون انتقال ارز» و پرونده‌های با محل تأمین «ارز خود، ارز دیگران یا صادرات خود» از مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی معاف شدند.

به گزارش ایلنا: با پیگیری‌ها کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، گمرک و مدیریت واردات و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی صدور اطلاعیه معافیت از مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی برای پرونده‌های «بدون انتقال ارز» و پرونده‌های با محل تأمین «ارز خود، ارز دیگران یا صادرات خود» را اعلام کرد.

از تیرماه ۱۴۰۴ به موجب اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت مصارف ارزی، به ازای همه کالاهای مرتبط با این وزارتخانه، مجوز سیستمی بهینه‌سازی ارزی برای واحدهای بازرگانی و تولیدی اجباری شد. به عبارتی دیگر طبق این فرایند علاوه بر کنترل معمول در سهمیه‌بندی ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی به صورت سالیانه و بدون ارائه هیچگونه گزارش کارشناسی مبنی بر تخصیص ارز به کالاهای مشخص، کد تعرفه‌های گمرکی به سهمیه ارزی متصل شده و سقف تعرفه تعریف شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی