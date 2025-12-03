به گزارش ایلنا: با پیگیری‌ها کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، گمرک و مدیریت واردات و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی صدور اطلاعیه معافیت از مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی برای پرونده‌های «بدون انتقال ارز» و پرونده‌های با محل تأمین «ارز خود، ارز دیگران یا صادرات خود» را اعلام کرد.

از تیرماه ۱۴۰۴ به موجب اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت مصارف ارزی، به ازای همه کالاهای مرتبط با این وزارتخانه، مجوز سیستمی بهینه‌سازی ارزی برای واحدهای بازرگانی و تولیدی اجباری شد. به عبارتی دیگر طبق این فرایند علاوه بر کنترل معمول در سهمیه‌بندی ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی به صورت سالیانه و بدون ارائه هیچگونه گزارش کارشناسی مبنی بر تخصیص ارز به کالاهای مشخص، کد تعرفه‌های گمرکی به سهمیه ارزی متصل شده و سقف تعرفه تعریف شده است.

