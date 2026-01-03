خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان چرداول:

عوامل تیراندازی و ایجاد ناامنی در شهر سرابله دستگیر شدند

عوامل تیراندازی و ایجاد ناامنی در شهر سرابله دستگیر شدند
کد خبر : 1736962
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان چرداول از دستگیری عوامل تیراندازی در شهر سرابله خبر داد.

به گزارش ایلنا از ایلام، محمدسهراب‌زاده با اشاره به وقوع این حادثه در شامگاه گذشته گفت: افرادی که با اقدامات مجرمانه از جمله ایجاد اغتشاش و تیراندازی موجب برهم زدن آرامش شهروندان شده بودند، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: تعدادی از این افراد تاکنون دستگیر شده‌اند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سایر عوامل دخیل نیز طی امروز و فردا بازداشت خواهند شد.

دادستان چرداول با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان نظم عمومی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد امنیت مردم خدشه‌دار شود و پرونده این افراد با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی