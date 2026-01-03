دادستان چرداول:
عوامل تیراندازی و ایجاد ناامنی در شهر سرابله دستگیر شدند
دادستان چرداول از دستگیری عوامل تیراندازی در شهر سرابله خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، محمدسهرابزاده با اشاره به وقوع این حادثه در شامگاه گذشته گفت: افرادی که با اقدامات مجرمانه از جمله ایجاد اغتشاش و تیراندازی موجب برهم زدن آرامش شهروندان شده بودند، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شدهاند.
وی افزود: تعدادی از این افراد تاکنون دستگیر شدهاند و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، سایر عوامل دخیل نیز طی امروز و فردا بازداشت خواهند شد.
دادستان چرداول با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان نظم عمومی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد امنیت مردم خدشهدار شود و پرونده این افراد با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.