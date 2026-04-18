ارسال محموله کمکهای اضطراری صلیب سرخ به هلال احمر
کمیته بینالمللی صلیب سرخ با ارسال نخستین محموله اقلام امدادی، حمایت خود از عملیات پاسخگویی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در شرایط اضطراری را آغاز کرد.
به گزارش ایلنا از هلالاحمر؛ نخستین محموله کمکهای امدادی اضطراری از سوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد. این اقدام در راستای تقویت ظرفیتهای امدادی و پشتیبانی از عملیات جاری هلال احمر در پاسخ به شرایط اضطراری صورت گرفته و بخشی از همکاریهای مستمر بشردوستانه میان دو نهاد به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، اقلام ارسالی شامل پتو، ظروف حمل آب، لوازم پختوپز، برزنت، بستههای بهداشتی، چراغهای خورشیدی، سطل و تشک است که با هدف تأمین نیازهای اولیه و بهبود شرایط زیستی آسیبدیدگان در مناطق درگیر بحران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همچنین کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ادامه این حمایتها، ۲۰۰ دستگاه ژنراتور برق و ۱۰۰ دستگاه پمپ آب را به جمعیت هلال احمر اهدا کرده است؛ تجهیزاتی که نقش مهمی در تأمین برق اضطراری، مدیریت منابع آب و ارتقای زیرساختهای حیاتی در مناطق آسیبدیده ایفا میکنند.
این کمکها در چارچوب اصول و مأموریتهای بشردوستانه و با هدف کاهش آلام انسانی، افزایش تابآوری جوامع محلی و حمایت از ظرفیتهای ملی در مدیریت بحران ارائه شده است. انتظار میرود با تداوم این همکاریها، روند امدادرسانی و خدماترسانی به آسیبدیدگان با سرعت و اثری بیشتر دنبال شود.