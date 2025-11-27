معاون اجتماعی پلیس راهور تهران:
۱۱۵۸ خودرو رهاشده و فرسوده در تهران جمعآوری شد
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران اعلام کرد: ۱۱۵۸ دستگاه خودروی رهاشده توسط پلیس به پارکینگ منتقل و ۱۲۲۳ خودرو نیز با همکاری مالکان از سطح معابر جمعآوری شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگبا بیان اینکه خودروهای فرسوده و رها شده نهتنها جلوه شهر را نازیبا میکنند، بلکه میتوانند موجب اختلال در ترافیک و حتی تهدیدات امنیتی شوند، تأکید کرد: مدیریت صحیح این موضوع به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک خواهد کرد.
وی افزود: خودروهای رهاشده در خیابانها و معابر عمومی باعث ایجاد نقاط کوری در ترافیک میشوند که نهتنها بر زیبایی ظاهری شهر تأثیر منفی دارند، بلکه میتوانند خطراتی را برای عابران پیاده و رانندگان ایجاد کنند.
سرهنگ کشیر بر این نکته تأکید کرد: هرگونه خودرو فرسوده یا رهاشده میتواند به موانع فیزیکی در مسیر تردد عمومی تبدیل شود و خطر تصادفات را افزایش دهد.
وی ادامه داد: این مشکل، یک مسئله اجتماعی است که نیاز به همکاری و مشارکت فعال مردم دارد. برای ایجاد شهری ایمنتر، زیباتر و منظمتر، شهروندان باید در شناسایی و گزارش خودروهای فرسوده و رهاشده به ما کمک کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مسئولیت جمعآوری این خودروها بر عهده مدیریت شهری میباشد و پلیس راهنمایی و رانندگی هم در اجرای این طرح یاری میکند، اما بدون همکاری مردم، این تلاشها به تنهایی کافی نخواهد بود.
سرهنگ کشیر در تشریح نتایج طرح اخیر گفت: از ابتدای اجرای طرح در تاریخ ۱۹ مهرماه تا پایان آبانماه، تعداد ۱۱۵۸ دستگاه خودرو رها شده و فرسوده توسط عوامل پلیس راهور به پارکینگهای مجاز منتقل شده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۱۲۲۳ دستگاه خودرو توسط مالکان خود پس از اطلاعرسانی پلیس از سطح معابر جمعآوری و جابهجا شدهاند. این آمار نشاندهنده همکاری قابل توجه شهروندان در کنار اقدامات پلیس است.
در پایان، سرهنگ کشیر به اهمیت فرهنگسازی در این زمینه اشاره کرد و گفت: تحول در فرهنگ شهری نیازمند زمان و تداوم است. ما به دنبال ایجاد حساسیتهای اجتماعی در خصوص جمعآوری خودروهای فرسوده و رهاشده هستیم تا بتوانیم با همکاری مردم، شهری پاکتر و ایمنتر بسازیم. این همکاری و مشارکت میتواند به عنوان یک الگوی موفق برای دیگر شهرها نیز مورد استفاده قرار گیرد و به یقین به ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت کمک شایانی خواهد کرد.