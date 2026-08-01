مدیرکل راهداری البرز:
ناوگان حملونقل مسافری استان برای بازگشت زائران اربعین به حالت آمادهباش درآمد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از بسیج کامل ظرفیت ناوگان حملونقل مسافری استان برای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای جابهجایی ایمن و روان زائران از مرزهای کشور به استان البرز به کار گرفته شده است.
به گزارش ایلنا، داریوش باقرجوان اظهار کرد: همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، تمامی ظرفیتهای ناوگان حملونقل مسافری استان البرز با هدف ارائه خدمات مطلوب و تسهیل جابهجایی زائران بسیج شده است.
وی افزود: با برنامهریزیهای انجامشده و هماهنگی با شرکتهای حملونقل مسافری، اتوبوسها و سایر ناوگان مورد نیاز به مرزهای کشور اعزام شدهاند تا روند بازگشت زائران با کمترین زمان انتظار، نظم مناسب و رعایت کامل نکات ایمنی انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری و بخش حملونقل مسافری استان تصریح کرد: تمامی عوامل اجرایی، نیروهای عملیاتی و ناوگان حملونقل تا پایان عملیات بازگشت زائران در آمادهباش کامل خواهند بود و تلاش میشود خدماتی شایسته و درخور زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.
باقرجوان با اشاره به اهمیت مدیریت سفرهای بازگشت اربعین، از زائران خواست ضمن همکاری با عوامل اجرایی و رعایت توصیههای ایمنی، برای تسهیل روند جابهجایی از برنامههای اعلامی شرکتهای حملونقل و مراجع رسمی پیروی کنند.