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مدیرکل راهداری البرز:

ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان برای بازگشت زائران اربعین به حالت آماده‌باش درآمد

ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان برای بازگشت زائران اربعین به حالت آماده‌باش درآمد
کد خبر : 1821164
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مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از بسیج کامل ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان برای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود برای جابه‌جایی ایمن و روان زائران از مرزهای کشور به استان البرز به کار گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، داریوش باقرجوان اظهار کرد: همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، تمامی ظرفیت‌های ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان البرز با هدف ارائه خدمات مطلوب و تسهیل جابه‌جایی زائران بسیج شده است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و هماهنگی با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، اتوبوس‌ها و سایر ناوگان مورد نیاز به مرزهای کشور اعزام شده‌اند تا روند بازگشت زائران با کمترین زمان انتظار، نظم مناسب و رعایت کامل نکات ایمنی انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری و بخش حمل‌ونقل مسافری استان تصریح کرد: تمامی عوامل اجرایی، نیروهای عملیاتی و ناوگان حمل‌ونقل تا پایان عملیات بازگشت زائران در آماده‌باش کامل خواهند بود و تلاش می‌شود خدماتی شایسته و درخور زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.

باقرجوان با اشاره به اهمیت مدیریت سفرهای بازگشت اربعین، از زائران خواست ضمن همکاری با عوامل اجرایی و رعایت توصیه‌های ایمنی، برای تسهیل روند جابه‌جایی از برنامه‌های اعلامی شرکت‌های حمل‌ونقل و مراجع رسمی پیروی کنند.

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