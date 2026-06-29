به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی با اشاره به اهمیت لنت ترمز به عنوان یکی از مهم‌ترین قطعات ایمنی خودروهای شخصی و عمومی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران بر تولید و واردات لنت ترمز نظارت مستمر دارد و این نظارت تمامی مراحل واردات، تولید، توزیع، عرضه و فروش فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در راستای صیانت از ایمنی و حفظ امنیت روانی شهروندان، کارشناسان استاندارد به‌صورت مستمر از کالاهای پرمصرف موجود در بازار نمونه‌برداری کرده و آنها را مورد آزمون قرار می‌دهند.

مدیرکل استاندارد البرز با بیان اینکه اخیراً سه نمونه لنت ترمز وارداتی از سطح بازار نمونه‌برداری شده است، گفت: نتایج آزمون‌ها نشان داد هر سه نمونه با الزامات استاندارد ملی مربوطه مغایرت داشته و مردود شده‌اند.

جوادی درباره جزئیات این محصولات اظهار کرد: لنت ترمز با نام تجاری KORIA TEC که با عنوان ساخت کره جنوبی عرضه شده بود، در آزمون‌های بازیابی، سایش و گرمایی موفق به کسب الزامات استاندارد نشد.

وی ادامه داد: لنت ترمز با نام تجاری MEKTER با درج عبارت ساخت جمهوری خلق چین نیز در آزمون‌های سایش و ضریب اصطکاک با استاندارد ملی مغایرت داشت.

به گفته وی، لنت ترمز با نام تجاری PMC با عنوان ساخت کره جنوبی نیز در آزمون مقاومت برشی چسبندگی و همچنین آزمون‌های بازیابی، سایش و گرمایی مردود اعلام شد.

مدیرکل استاندارد استان البرز در پایان از شهروندان خواست هنگام تعویض لنت ترمز و خرید محصولات وارداتی، حتماً فاکتور رسمی و مهرشده از فروشنده دریافت و رسید پرداخت را نگهداری کنند تا در صورت لزوم امکان پیگیری و رسیدگی قانونی فراهم باشد.

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