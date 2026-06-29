مردودی سه نمونه لنت ترمز وارداتی در آزمون استاندارد البرز
مدیرکل استاندارد استان البرز از مردود شدن سه نمونه لنت ترمز وارداتی در آزمونهای استاندارد خبر داد و گفت: این محصولات به دلیل مغایرت با الزامات استاندارد ملی، مردود اعلام شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی با اشاره به اهمیت لنت ترمز به عنوان یکی از مهمترین قطعات ایمنی خودروهای شخصی و عمومی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران بر تولید و واردات لنت ترمز نظارت مستمر دارد و این نظارت تمامی مراحل واردات، تولید، توزیع، عرضه و فروش فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری را در بر میگیرد.
وی افزود: در راستای صیانت از ایمنی و حفظ امنیت روانی شهروندان، کارشناسان استاندارد بهصورت مستمر از کالاهای پرمصرف موجود در بازار نمونهبرداری کرده و آنها را مورد آزمون قرار میدهند.
مدیرکل استاندارد البرز با بیان اینکه اخیراً سه نمونه لنت ترمز وارداتی از سطح بازار نمونهبرداری شده است، گفت: نتایج آزمونها نشان داد هر سه نمونه با الزامات استاندارد ملی مربوطه مغایرت داشته و مردود شدهاند.
جوادی درباره جزئیات این محصولات اظهار کرد: لنت ترمز با نام تجاری KORIA TEC که با عنوان ساخت کره جنوبی عرضه شده بود، در آزمونهای بازیابی، سایش و گرمایی موفق به کسب الزامات استاندارد نشد.
وی ادامه داد: لنت ترمز با نام تجاری MEKTER با درج عبارت ساخت جمهوری خلق چین نیز در آزمونهای سایش و ضریب اصطکاک با استاندارد ملی مغایرت داشت.
به گفته وی، لنت ترمز با نام تجاری PMC با عنوان ساخت کره جنوبی نیز در آزمون مقاومت برشی چسبندگی و همچنین آزمونهای بازیابی، سایش و گرمایی مردود اعلام شد.
مدیرکل استاندارد استان البرز در پایان از شهروندان خواست هنگام تعویض لنت ترمز و خرید محصولات وارداتی، حتماً فاکتور رسمی و مهرشده از فروشنده دریافت و رسید پرداخت را نگهداری کنند تا در صورت لزوم امکان پیگیری و رسیدگی قانونی فراهم باشد.