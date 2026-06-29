خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مردودی سه نمونه لنت ترمز وارداتی در آزمون استاندارد البرز

مردودی سه نمونه لنت ترمز وارداتی در آزمون استاندارد البرز
کد خبر : 1806233
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل استاندارد استان البرز از مردود شدن سه نمونه لنت ترمز وارداتی در آزمون‌های استاندارد خبر داد و گفت: این محصولات به دلیل مغایرت با الزامات استاندارد ملی، مردود اعلام شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی با اشاره به اهمیت لنت ترمز به عنوان یکی از مهم‌ترین قطعات ایمنی خودروهای شخصی و عمومی اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران بر تولید و واردات لنت ترمز نظارت مستمر دارد و این نظارت تمامی مراحل واردات، تولید، توزیع، عرضه و فروش فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در راستای صیانت از ایمنی و حفظ امنیت روانی شهروندان، کارشناسان استاندارد به‌صورت مستمر از کالاهای پرمصرف موجود در بازار نمونه‌برداری کرده و آنها را مورد آزمون قرار می‌دهند.

مدیرکل استاندارد البرز با بیان اینکه اخیراً سه نمونه لنت ترمز وارداتی از سطح بازار نمونه‌برداری شده است، گفت: نتایج آزمون‌ها نشان داد هر سه نمونه با الزامات استاندارد ملی مربوطه مغایرت داشته و مردود شده‌اند.

جوادی درباره جزئیات این محصولات اظهار کرد: لنت ترمز با نام تجاری KORIA TEC که با عنوان ساخت کره جنوبی عرضه شده بود، در آزمون‌های بازیابی، سایش و گرمایی موفق به کسب الزامات استاندارد نشد.

وی ادامه داد: لنت ترمز با نام تجاری MEKTER با درج عبارت ساخت جمهوری خلق چین نیز در آزمون‌های سایش و ضریب اصطکاک با استاندارد ملی مغایرت داشت.

به گفته وی، لنت ترمز با نام تجاری PMC با عنوان ساخت کره جنوبی نیز در آزمون مقاومت برشی چسبندگی و همچنین آزمون‌های بازیابی، سایش و گرمایی مردود اعلام شد.

مدیرکل استاندارد استان البرز در پایان از شهروندان خواست هنگام تعویض لنت ترمز و خرید محصولات وارداتی، حتماً فاکتور رسمی و مهرشده از فروشنده دریافت و رسید پرداخت را نگهداری کنند تا در صورت لزوم امکان پیگیری و رسیدگی قانونی فراهم باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی