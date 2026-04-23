پیشرفت اجرای طرح جوانی جمعیت در شهر مهستان

به گزارش ایلنا از البرز، تیمور امرایی، عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهر مهستان، با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح جوانی جمعیت در فاز ۷ این شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات آماده‌سازی مرحله اول این طرح با هدف ایجاد بستر مناسب برای احداث واحدهای مسکونی جدید آغاز شده و با سرعت مطلوبی پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: زمین مورد نظر با مساحتی بالغ بر ۸۲ هزار مترمربع، برای ساخت ۲۰۵ واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده است و این حجم از آماده‌سازی و ساخت‌وساز در راستای حمایت از خانواده‌ها و پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای سکونت در شهر مهستان انجام می‌شود.

امرایی با اشاره به مجموع اعتبار ۵۸۰ میلیارد ریالی این طرح افزود: سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند طرح جوانی جمعیت، نه‌تنها به توسعه کالبدی شهر کمک می‌کند، بلکه به شکل مستقیم در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و فراهم‌سازی فرصت‌های تازه برای زوج‌های جوان و خانواده‌ها تأثیرگذار است.

وی تأکید کرد: شرکت عمران شهر مهستان اجرای این طرح را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و تلاش دارد زیرساخت‌های لازم از جمله شبکه‌های معابر، خدمات شهری و آماده‌سازی زمین در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل شود تا روند ساخت واحدها بدون وقفه ادامه یابد.

امرایی در پایان اظهار کرد: مهستان در مسیر توسعه‌ای تازه قرار گرفته و پروژه‌هایی این‌چنین می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای ساکنان و نسل‌های آینده رقم بزند.

