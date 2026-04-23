ارزیابی وضعیت تأمین مواد اولیه و ملزومات تولید/تأکید بر حمایت از برندهای ملی و توسعه بازار صادرات

به گزارش ایلنا از البرز، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در بازدید از یک واحد بزرگ تولید ماکارونی و پاستای کشور، روند تأمین مواد اولیه، وضعیت خطوط تولید و نیازهای توسعه‌ای این مجموعه بزرگ غذایی را مورد بررسی دقیق قرار داد.

انصاری بر اهمیت پایش مستمر واحدهای تولیدی بزرگ و بررسی مشکلات احتمالی آن‌ها تأکید کرد و گفت: تداوم رصد میدانی، نقش مهمی در حفظ جریان تولید و جلوگیری از ایجاد چالش‌های ناگهانی در صنایع غذایی دارد.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به اهمیت ماکارونی به عنوان محصولی پایه در سبد خانوار، گفت پایداری تولید این محصول نه تنها برای مصرف داخلی بلکه برای بازار صادراتی اهمیت ویژه دارد و باید در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد.

انصاری یادآور شد: بر اساس آمارهای رسمی، ایران در جایگاه پنجمین تولیدکننده بزرگ ماکارونی در جهان قرار دارد و سرانه مصرف این محصول در کشور حدود ۸.۵ کیلوگرم است. این میزان مصرف نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند ماکارونی در تغذیه خانوار ایرانی و نقش آن در بازار غذاست.

این مدیر استانی بر حمایت جدی از برندهای معتبر داخلی و تسهیل شرایط توسعه تولید و صادرات تأکید کرد و گفت: ارتقای زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود، به افزایش سهم ایران در بازار جهانی ماکارونی منجر خواهد شد.

یکی از بخش‌های اصلی این بازدید، بررسی آخرین وضعیت تأمین مواد اولیه و ملزومات ضروری تولید بود. مدیران این مجموعه گزارشی از نیازهای موجود، روند خرید گندم دوروم، مواد بسته‌بندی و چالش‌های مرتبط با تأمین داخلی و خارجی ارائه کردند.

