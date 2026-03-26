استاندار البرز مطرح کرد:
لزوم سنجش عملکرد دستگاههای اجرایی بر اساس میزان رضایتمندی مردم/شرایط جنگی خللی در تعهد ما به رفاه و امنیت ایجاد نمیکند
استاندار البرز با اشاره به دستور اخیر وزیر کشور مبنی بر پایش و صیانت از مؤلفههای سرمایه اجتماعی، گفت: ما عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی را بر اساس میزان رضایتمندی مردم سنجیده و اجازه نخواهیم داد شرایط جنگی خللی در تعهد ما به رفاه و امنیت مردم ایجاد کند.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز با اشاره به تاکیدات وزیر کشور مبنی بر پایش و صیانت از مولفه های سرمایه اجتماعی، اظهار داشت: سرمایه اجتماعی، زیربنای اصلی تحقق شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است و در شرایط حساس کنونی، صیانت از این سرمایه وظیفه شرعی و قانونی تمامی مدیران است.
عبداللهی با اشاره به شرایط کنونی ناشی از تجاوزات دشمن، تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر و دفاع مقدس سوم، شاهد تبلور دوباره روحیه ایثار در استان البرز هستیم. گروههای جهادی و تشکلهای مردمی البرز با بصیرتی ستودنی، برای کمک به بازسازی مناطق آسیبدیده از حملات ددمنشانه و امدادرسانی فوری به شهروندان، آستین همت بالا زده و حماسهای از جنس همبستگی خلق کردهاند. این حضور داوطلبانه، عالیترین جلوه سرمایه اجتماعی و پاسخی دندانشکن به بدخواهان نظام است.
استاندار البرز با تشریح اقدامات ساختاری استان در حوزه محلهمحوری افزود: ما پیش از این با راهاندازی قرارگاه اجتماعی، ابتدا ۶۷ محله کمبرخوردار را هدف قرار دادیم. در این طرح، با مشارکتهای مردمی و تشکیل تیمهایی تحت عنوان "مدیر محله" و گروههای "بانوان"، ظرفیتهای درونی محلهها را برای توانمندسازی فعال کردیم. با پای کار آمدن شهرداریها و دستگاههای مسئول، این طرح به قدری موفق بود که به عنوان یک "الگوی کشوری" مطرح شد و اکنون در سراسر کشور با عنوان مدیریت محله محور در حال اجراست.
وی در ادامه گفت: البرز امروز فراتر از برنامههای اولیه حرکت کرده و با تقسیم استان به ۳۰۰ محله و ایجاد "خانه محلهها"، ظرفیتهای مردمی را به طور کامل احیا کرده است. این شبکه مویرگی مردمی، اکنون در بحرانها و شرایط جنگی، به بهترین ابزار برای شناسایی نیازها و توزیع عادلانه خدمات تبدیل شده است.
عبداللهی تأکید کرد: با توجه به دستور صریح وزیر کشور مبنی بر پایش مستمر شاخصهای علمی سرمایه اجتماعی، استان البرز با همت و انسجام بیشتری اقدامات خود را دنبال میکند. ما عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی را بر اساس میزان رضایتمندی مردم سنجیده و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب، اجازه نخواهیم داد شرایط جنگی خللی در تعهد ما به رفاه و امنیت ولینعمتانمان ایجاد کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بهروزرسانی سیاستها بر اساس بازخوردهای میدانی از محلات، اولویت قطعی مدیران البرز است تا سرمایه اجتماعی استان در سایه وحدت و مقاومت، بیش از پیش تقویت شود.