استاندار البرز مطرح کرد:

لزوم سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر اساس میزان رضایتمندی مردم/شرایط جنگی خللی در تعهد ما به رفاه و امنیت ایجاد نمی‌کند

استاندار البرز با اشاره به دستور اخیر وزیر کشور مبنی بر پایش و صیانت از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، گفت: ما عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی را بر اساس میزان رضایتمندی مردم سنجیده و اجازه نخواهیم داد شرایط جنگی خللی در تعهد ما به رفاه و امنیت مردم ایجاد کند.

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز با اشاره به تاکیدات وزیر کشور مبنی بر پایش و صیانت از مولفه های سرمایه اجتماعی، اظهار داشت: سرمایه اجتماعی، زیربنای اصلی تحقق شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است و در شرایط حساس کنونی، صیانت از این سرمایه وظیفه شرعی و قانونی تمامی مدیران است.

عبداللهی با اشاره به شرایط کنونی ناشی از تجاوزات دشمن، تصریح کرد: در جریان حوادث اخیر و دفاع مقدس سوم، شاهد تبلور دوباره روحیه ایثار در استان البرز هستیم. گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی البرز با بصیرتی ستودنی، برای کمک به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حملات ددمنشانه و امدادرسانی فوری به شهروندان، آستین همت بالا زده و حماسه‌ای از جنس همبستگی خلق کرده‌اند. این حضور داوطلبانه، عالی‌ترین جلوه سرمایه اجتماعی و پاسخی دندان‌شکن به بدخواهان نظام است.

استاندار البرز با تشریح اقدامات ساختاری استان در حوزه محله‌محوری افزود: ما پیش از این با راه‌اندازی قرارگاه اجتماعی، ابتدا ۶۷ محله کم‌برخوردار را هدف قرار دادیم. در این طرح، با مشارکت‌های مردمی و تشکیل تیم‌هایی تحت عنوان "مدیر محله" و گروه‌های "بانوان"، ظرفیت‌های درونی محله‌ها را برای توانمندسازی فعال کردیم. با پای کار آمدن شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول، این طرح به قدری موفق بود که به عنوان یک "الگوی کشوری" مطرح شد و اکنون در سراسر کشور با عنوان مدیریت محله محور در حال اجراست.

وی در ادامه گفت: البرز امروز فراتر از برنامه‌های اولیه حرکت کرده و با تقسیم استان به ۳۰۰ محله و ایجاد "خانه‌ محله‌ها"، ظرفیت‌های مردمی را به طور کامل احیا کرده است. این شبکه مویرگی مردمی، اکنون در بحران‌ها و شرایط جنگی، به بهترین ابزار برای شناسایی نیازها و توزیع عادلانه خدمات تبدیل شده است.

عبداللهی تأکید کرد: با توجه به دستور صریح وزیر کشور مبنی بر پایش مستمر شاخص‌های علمی سرمایه اجتماعی، استان البرز با همت و انسجام بیشتری اقدامات خود را دنبال می‌کند. ما عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی را بر اساس میزان رضایتمندی مردم سنجیده و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب، اجازه نخواهیم داد شرایط جنگی خللی در تعهد ما به رفاه و امنیت ولی‌نعمتانمان ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به‌روزرسانی سیاست‌ها بر اساس بازخوردهای میدانی از محلات، اولویت قطعی مدیران البرز است تا سرمایه اجتماعی استان در سایه وحدت و مقاومت، بیش از پیش تقویت شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
