به گزارش ایلنا از البرز، محمدجعفر قائم پناه در راهپیمایی روز قدس کرج، اظهار داشت: پیام من جدا از فریاد بلند این ملت سلحشور نیست؛ ما همگام با این مردم غیور آمده‌ایم تا یک‌صدا به گوش جهانیان برسانیم که منطق ما همان منطق عاشوراییِ "هیهات منا الذله" است.

قائم‌پناه با تأکید بر پیشینه تمدنی و غیرت دینی ایرانیان تصریح کرد: این ملت بزرگ در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود ثابت کرده است که در برابر هیچ قدرت و قلدری سر خم نمی‌کند. مردم ایران هزاران سال است که به هویت ملی و ارزش‌های والای اسلامی خود پایبند بوده و تحت هر شرایطی، از وطن و آرمان‌های دینی‌شان صیانت می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایستادگی با جان و روح این مردم عجین شده است، افزود: ملت ما در این روزها و شب‌های سرنوشت‌ساز، شعار استقلال و عزت را نه فقط با زبان، بلکه با تمام وجود و روحشان فریاد می‌زنند. ما نیز امروز با افتخار در سنگر خدمت، در کنار این زنان و مردان غیور ایستاده‌ایم تا همراهی دولت مردمی را با این آرمان همیشگی اعلام کنیم.

قائم‌پناه در پایان خاطرنشان کرد: ما هرگز زیر بار ذلت نخواهیم رفت و کماکان بر عهد خود با شهیدان و رهبری معظم انقلاب استواریم. اطمینان داریم که این خروش قهرمانانه، توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده و پرچم اقتدار ایران اسلامی را بر فراز آسمان این مرز و بوم، جاویدان نگاه خواهد داشت.

مردم پر قدرت‌تر از گذشته به میدان آمده‌اند

مجتبی عبداللهی استاندار البرز نیز در این مراسم با اشاره به تفاوت ویژه روز قدس امسال با سال‌های گذشته اظهار داشت: امروز قدس نه فقط یک آرمان اسلامی، بلکه به نماد ایستادگی در برابر تمامیت استکبار تبدیل شده است. حضور حماسی مردم البرز در این شرایط حساس، پیامی روشن به رژیم رو به زوال صهیونیستی و حامیان جنایتکار آن است که لرزه بر اندام دشمن می‌افکند.

استاندار البرز با اشاره به تحولات اخیر و شهادت رهبر عزیز انقلاب، تصریح کرد: دشمن در محاسبات غلط خود گمان می‌کرد با شهادت مقتدای حکیم امت، در اراده ملت تزلزل ایجاد می‌شود؛ اما امروز در وجب به وجب خاک البرز می‌بینیم که مردم با بصیرتی مضاعف، تحت زعامت حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، پر قدرت‌تر از گذشته به میدان آمده‌اند تا بگویند پرچم اسلام هرگز بر زمین نخواهد ماند.

وی با یادآوری جنایت تلخ دشمن در مدرسه میناب، افزود: «اشک‌های کودکان ما در میناب، امروز به خشم مقدس مردان و زنان در راهپیمایی روز قدس تبدیل شده است. هر شعاری که امروز در فضای "ایران کوچک" طنین‌انداز می‌شود، تیری است که قلب استکبار را نشانه رفته است. صهیونیست‌ها بدانند که تاوان خون‌های پاک ریخته شده، نابودی قطعی آن‌ها خواهد بود.

عبداللهی در پایان ضمن تمجید از حضور اقوام مختلف در این راهپیمایی گفت: البرز به عنوان نماد همبستگی ملی، امروز یک‌صدا فریاد "هیهات منا الذله" سر داده است. این حضور آگاهانه، بهترین پشتیبانی از رزمندگان جبهه مقاومت و نیروهای مسلح مقتدر ماست که در خط مقدم دفاع از کیان اسلام ایستاده‌اند. ما تا آزادی کامل قدس شریف و برپایی نماز در مسجدالاقصی، لحظه‌ای از پای نخواهیم نشست.

انتهای پیام/