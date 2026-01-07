مدیرکل استاندارد البرز خبر داد:
صدور بیش از ۲۳۲۰ گواهی ایمنی و کیفیت آسانسور در البرز/اتصال برخط شهرداریها به سامانه بازرسی آسانسور
مدیرکل استاندارد استان البرز از صدور ۲۳۲۰ گواهی سهگانه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و تأکید کرد: در حال حاضر هیچ پایانکاری در شهرداریهای استان بدون ارائه گواهی ایمنی آسانسور صادر نمیشود.
به گزارش ایلنا از البرز، مسعود جوادی با اعلام اینکه هیچ پایانکاری بدون تأییدیه استاندارد آسانسور صادر نمیشود، اظهار کرد: تمامی شهرداریهای استان البرز به سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی lift.inso.gov.ir متصل هستند و تمامی مراحل صدور گواهینامه، از ثبتنام تا صدور تأییدیه – بهجز بازرسیهای فیزیکی – بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
مدیرکل استاندارد البرز با اشاره به شفافسازی فرآیندهای نظارتی افزود: این سامانه امکان نظارت دقیق بر وضعیت ایمنی آسانسورها را فراهم کرده و نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی عمومی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش و فرهنگسازی در حوزه استانداردسازی آسانسورها تصریح کرد: ادارهکل استاندارد استان آمادگی دارد با همکاری شهرداریها، دورههای آموزشی ویژه مدیران آپارتمانها، مجتمعها و ساختمانها را در مناطق مختلف شهری برگزار کند تا سطح آگاهی عمومی افزایش یابد.
دبیر شورای استاندارد استان البرز گفت: استانداردسازی آسانسورها تنها محدود به مجتمعهای مسکونی نیست و تمامی ساختمانهای دولتی و خصوصی، تجاری، اداری، عمومی، بیمارستانها و مراکز خدماتی موظف به اخذ گواهی تأییدیه ایمنی آسانسور هستند.
وی افزود: مالکان، بهرهبرداران، مهندسان و انبوهسازان باید هنگام نصب یا تعمیر آسانسور، صرفاً با شرکتهای دارای پروانه معتبر طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی قرارداد منعقد کنند که اسامی آنها بهصورت برخط در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و پورتال اطلاعرسانی ادارات کل صمت قابل مشاهده است.
جوادی با بیان اینکه شرکتهای مجری صرفاً مسئول طراحی، نصب و تعمیر آسانسور هستند، خاطرنشان کرد: پس از ثبت درخواست در سامانه، شرکتهای بازرسی دارای صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران وارد فرآیند شده و در صورت عدم مغایرت، گواهی تأییدیه با اعتبار یکساله صادر میشود.
عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران هشدار داد: برخی شهروندان تصور میکنند این گواهیها دائمی است، در حالی که عدم تمدید بهموقع تأییدیه ادواری، مسئولیت حقوقی حوادث احتمالی را متوجه مالکان، مدیران ساختمان و بهرهبرداران آسانسور خواهد کرد.
مدیرکل استاندارد استان البرز اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲۸۲ گواهی اولیه، ۱۰۰۲ گواهی ادواری و ۳۶ گواهی نوعی آسانسور در استان صادر شده است.
وی در پایان تأکید کرد: نصب پلاک شناسه آسانسور در داخل کابین الزامی است و شهروندان میتوانند با ارسال شناسه ملی آسانسور به سامانه پیامکی رایگان سازمان ملی استاندارد به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷، اطلاعات مربوط به شرکت بازرسی، شرکت فروشنده و اعتبار گواهی ایمنی آسانسور را بررسی کنند.