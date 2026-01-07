به گزارش ایلنا از البرز، مسعود جوادی با اعلام اینکه هیچ پایان‌کاری بدون تأییدیه استاندارد آسانسور صادر نمی‌شود، اظهار کرد: تمامی شهرداری‌های استان البرز به سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی lift.inso.gov.ir متصل هستند و تمامی مراحل صدور گواهینامه، از ثبت‌نام تا صدور تأییدیه – به‌جز بازرسی‌های فیزیکی – به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد البرز با اشاره به شفاف‌سازی فرآیندهای نظارتی افزود: این سامانه امکان نظارت دقیق بر وضعیت ایمنی آسانسورها را فراهم کرده و نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی عمومی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه استانداردسازی آسانسورها تصریح کرد: اداره‌کل استاندارد استان آمادگی دارد با همکاری شهرداری‌ها، دوره‌های آموزشی ویژه مدیران آپارتمان‌ها، مجتمع‌ها و ساختمان‌ها را در مناطق مختلف شهری برگزار کند تا سطح آگاهی عمومی افزایش یابد.

دبیر شورای استاندارد استان البرز گفت: استانداردسازی آسانسورها تنها محدود به مجتمع‌های مسکونی نیست و تمامی ساختمان‌های دولتی و خصوصی، تجاری، اداری، عمومی، بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی موظف به اخذ گواهی تأییدیه ایمنی آسانسور هستند.

وی افزود: مالکان، بهره‌برداران، مهندسان و انبوه‌سازان باید هنگام نصب یا تعمیر آسانسور، صرفاً با شرکت‌های دارای پروانه معتبر طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی قرارداد منعقد کنند که اسامی آن‌ها به‌صورت برخط در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و پورتال اطلاع‌رسانی ادارات کل صمت قابل مشاهده است.

جوادی با بیان اینکه شرکت‌های مجری صرفاً مسئول طراحی، نصب و تعمیر آسانسور هستند، خاطرنشان کرد: پس از ثبت درخواست در سامانه، شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران وارد فرآیند شده و در صورت عدم مغایرت، گواهی تأییدیه با اعتبار یک‌ساله صادر می‌شود.

عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران هشدار داد: برخی شهروندان تصور می‌کنند این گواهی‌ها دائمی است، در حالی که عدم تمدید به‌موقع تأییدیه ادواری، مسئولیت حقوقی حوادث احتمالی را متوجه مالکان، مدیران ساختمان و بهره‌برداران آسانسور خواهد کرد.

مدیرکل استاندارد استان البرز اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲۸۲ گواهی اولیه، ۱۰۰۲ گواهی ادواری و ۳۶ گواهی نوعی آسانسور در استان صادر شده است.

وی در پایان تأکید کرد: نصب پلاک شناسه آسانسور در داخل کابین الزامی است و شهروندان می‌توانند با ارسال شناسه ملی آسانسور به سامانه پیامکی رایگان سازمان ملی استاندارد به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷، اطلاعات مربوط به شرکت بازرسی، شرکت فروشنده و اعتبار گواهی ایمنی آسانسور را بررسی کنند.

