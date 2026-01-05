مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره ملی امیرکبیر تا ۱۵ بهمن تمدید شد
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز از تمدید مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره ملی امیرکبیر خبر داد و گفت: با توجه به استقبال پژوهشگران و برنامهریزی برای برگزاری اختتامیه این رویداد در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، مهلت شرکت در جشنواره تا ۱۵ بهمنماه سال جاری تمدید شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، احمدرضا فیروزی با بیان اینکه جشنواره ملی امیرکبیر یکی از رویدادهای مهم در حوزه ترویج پژوهشهای مسئلهمحور و کارفرما محور در کشور به شمار میرود، اظهار کرد: هدف این جشنواره صرفاً انتخاب پایاننامه یا رساله برتر نیست، بلکه ایجاد یک گفتمان مؤثر برای پیوند واقعی میان دانشگاه، صنعت و جامعه است؛ پیوندی که بتواند به حل مسائل عینی کشور منجر شود.
وی با اشاره به زمانبندی برگزاری جشنواره افزود: با توجه به اینکه اختتامیه پنجمین دوره جشنواره ملی امیرکبیر در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، فرصت بیشتری برای ثبت و بررسی آثار در نظر گرفته شد تا پژوهشگران واجد شرایط بتوانند با آمادگی کامل در این رویداد شرکت کنند.
دبیر اجرایی جشنواره ملی امیرکبیر در ادامه درباره شرایط شرکت در جشنواره توضیح داد: طرحها، پایاننامهها و رسالههایی امکان حضور در این جشنواره را دارند که در بازه زمانی اول خردادماه ۱۴۰۲ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ دفاع شده باشند و از حمایت مشخص کارفرمایی برخوردار بوده باشند؛ چراکه یکی از شاخصهای اصلی جشنواره، توجه به نیازهای واقعی بخشهای اجرایی، صنعتی و اجتماعی کشور است.
فیروزی با تشریح محورهای جشنواره تصریح کرد: این رویداد علمی در هفت محور «علوم انسانی»، «علوم پایه»، «فنی و مهندسی»، «علوم پزشکی»، «علوم دامی و دامپزشکی»، «کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست» و «هنر، معماری و عمران» برگزار میشود و شرکتکنندگان میتوانند بر اساس این محورها، اطلاعات پایاننامه یا رساله خود را در سامانه جشنواره ثبت کنند.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز با تأکید بر نقش دانشگاهها در پاسخگویی به مسائل جامعه گفت: یکی از چالشهای جدی نظام آموزش عالی، فاصله میان تولید علم و بهرهبرداری عملی از نتایج پژوهشهاست. جشنواره ملی امیرکبیر تلاش میکند این فاصله را کاهش داده و پژوهشهای دانشگاهی را به سمت نیازهای واقعی کارفرمایان، صنعت و جامعه هدایت کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، آثار ارسالی به جشنواره در چهار گروه «دانشجویان برتر»، «استادان برتر راهنمای پایاننامهها»، «دانشگاه برتر» و «کارفرمای برتر» مورد داوری قرار میگیرند تا نقش تمامی بازیگران این زنجیره علمی ـ اجرایی بهصورت همزمان دیده شود.
فیروزی با اشاره به رویکرد داوری جشنواره افزود: معیارهای ارزیابی آثار شامل میزان کاربردی بودن پژوهش، اثربخشی در حل مسئله، سطح تعامل با کارفرما و قابلیت اجرا در مقیاس واقعی است و تلاش شده داوریها با نگاهی فراتر از شاخصهای صرفاً آکادمیک انجام شود.
دبیر اجرایی پنجمین جشنواره ملی امیرکبیر در پایان با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در برگزاری این رویداد گفت: این جشنواره با مشارکت جهاد دانشگاهی، اتاق بازرگانی، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاهها و مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی کشور برگزار میشود و متقاضیان میتوانند برای ثبتنام و بارگذاری مستندات مورد نیاز به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی amirkabirfestival.ir مراجعه کنند.