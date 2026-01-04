آزادی ۷۵ زندانی ندامتگاه قزلحصار به مناسبت روز پدر
مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار کرج از آزادی ۷۵ نفر از زندانیان این مرکز به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، اللهکرم عزیزی با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن روز پدر و با حضور معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۴ تهران، پرونده ۱۵۰ نفر از زندانیان واجد شرایط در ندامتگاه قزلحصار مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت، ۷۵ نفر از آنان مشمول آزادی شدند.
وی افزود: این آزادیها پس از بررسی دقیق وضعیت قضایی مددجویان، ارزیابی رفتار اصلاحی، میزان تحمل حبس و احراز شرایط قانونی صورت گرفت و افراد مشمول از آزادی قطعی، مرخصی منتهی به آزادی و سایر ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار با تأکید بر اهمیت نقش خانواده در فرآیند اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان، تصریح کرد: هدف از این اقدام، ایجاد امید، تحکیم پیوندهای خانوادگی و فراهمسازی زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه است.
عزیزی همچنین خاطرنشان کرد: رسیدگی مستمر به مشکلات قضایی مددجویان میتواند مسیر بازگشت سریعتر آنان به کانون خانواده و اجتماع را هموار کند.
وی حضور میدانی مسئولان قضایی در مراکز تأمینی و تربیتی را مؤثر دانست و گفت: این تعامل و همکاری، نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان زندانها، بهویژه کاهش جمعیت کیفری، دارد.
مجتمع ندامتگاهی قزلحصار از زندانهای مستقر در کرج است که تحت نظارت ادارهکل زندانهای استان تهران فعالیت میکند.