به گزارش ایلنا از البرز، فرزاد شعبانی هم‌زمان با سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی (۷ دی ۱۳۵۸) با تبریک این مناسبت اظهار کرد: در طول ۴۶ سال گذشته و با تلاش آموزش‌دهندگان و فعالان حوزه سوادآموزی، نرخ باسوادی کشور از حدود ۶۵ درصد در سال ۱۳۵۸ به بیش از ۹۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این آمار بالاتر از میانگین جهانی است، افزود: سازمان یونسکو نیز به این دستاورد مهم اعتراف کرده و استان البرز با برخورداری از بیش از ۹۷.۸ درصد جمعیت باسواد، در وضعیت مطلوبی در سطح کشور قرار دارد؛ با این حال برای ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی همچنان نیازمند تلاش جهادی و همگانی هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به چهل‌وششمین سالروز تأسیس نهاد سوادآموزی تصریح کرد: این نهاد یکی از ماندگارترین و ارزشمندترین یادگارهای فرهنگی حضرت امام خمینی(ره) است که خدمات آموزشی، تربیتی و مهارتی آن همواره در حافظه تاریخی جامعه باقی خواهد ماند.

شعبانی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) در شرایطی که انقلاب اسلامی با تهدیدها و توطئه‌های متعدد مواجه بود، ریشه بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها را در جهل و بی‌سوادی تشخیص دادند و با صدور فرمان تأسیس نهاد سوادآموزی، مسیر ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی مردم را هموار کردند.

وی ادامه داد: این فرمان تاریخی، نماد فرهنگی بودن انقلاب اسلامی و بیانگر راهبردی کلان در مسیر توسعه پایدار، خودباوری ملی و شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه و مسئولیت‌پذیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تأکید بر اهمیت آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی گفت: عمل به قانون بدون شناخت این حقوق و تکالیف امکان‌پذیر نیست و این مسیر از سواد پایه و توانایی خواندن و نوشتن آغاز می‌شود.

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح کشوری شتاب‌بخشی به ریشه‌کنی بی‌سوادی اشاره کرد و افزود: این طرح از فروردین‌ماه امسال با افق سه‌ساله در حوزه معاونت سوادآموزی آغاز شده و شناسایی، جذب و آموزش افراد بی‌سواد را با رویکرد مدرسه‌محوری دنبال می‌کند.

وی گفت: در قالب این طرح، ۲۵ پایگاه آموزشی در استان البرز راه‌اندازی شده و برنامه‌ها به‌صورت هدفمند در حال اجراست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت مجموعه آموزش و پرورش، همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، در آینده‌ای نزدیک شاهد جشن پایان بی‌سوادی در استان البرز باشیم.

