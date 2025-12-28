خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش پرورش البرز:

۹۷.۸ درصد جمعیت البرز باسواد هستند / حرکت به‌سوی ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی

۹۷.۸ درصد جمعیت البرز باسواد هستند / حرکت به‌سوی ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی
کد خبر : 1734133
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به دستاوردهای نهضت سوادآموزی اعلام کرد: هم‌اکنون ۹۷.۸ درصد جمعیت این استان از سواد پایه برخوردارند و البرز در زمره استان‌های پیشرو کشور در شاخص باسوادی قرار دارد.

به گزارش ایلنا از البرز، فرزاد شعبانی هم‌زمان با سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی (۷ دی ۱۳۵۸) با تبریک این مناسبت اظهار کرد: در طول ۴۶ سال گذشته و با تلاش آموزش‌دهندگان و فعالان حوزه سوادآموزی، نرخ باسوادی کشور از حدود ۶۵ درصد در سال ۱۳۵۸ به بیش از ۹۵ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این آمار بالاتر از میانگین جهانی است، افزود: سازمان یونسکو نیز به این دستاورد مهم اعتراف کرده و استان البرز با برخورداری از بیش از ۹۷.۸ درصد جمعیت باسواد، در وضعیت مطلوبی در سطح کشور قرار دارد؛ با این حال برای ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی همچنان نیازمند تلاش جهادی و همگانی هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به چهل‌وششمین سالروز تأسیس نهاد سوادآموزی تصریح کرد: این نهاد یکی از ماندگارترین و ارزشمندترین یادگارهای فرهنگی حضرت امام خمینی(ره) است که خدمات آموزشی، تربیتی و مهارتی آن همواره در حافظه تاریخی جامعه باقی خواهد ماند.

شعبانی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) در شرایطی که انقلاب اسلامی با تهدیدها و توطئه‌های متعدد مواجه بود، ریشه بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها را در جهل و بی‌سوادی تشخیص دادند و با صدور فرمان تأسیس نهاد سوادآموزی، مسیر ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی مردم را هموار کردند.

وی ادامه داد: این فرمان تاریخی، نماد فرهنگی بودن انقلاب اسلامی و بیانگر راهبردی کلان در مسیر توسعه پایدار، خودباوری ملی و شکل‌گیری جامعه‌ای آگاه و مسئولیت‌پذیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تأکید بر اهمیت آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی گفت: عمل به قانون بدون شناخت این حقوق و تکالیف امکان‌پذیر نیست و این مسیر از سواد پایه و توانایی خواندن و نوشتن آغاز می‌شود.

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح کشوری شتاب‌بخشی به ریشه‌کنی بی‌سوادی اشاره کرد و افزود: این طرح از فروردین‌ماه امسال با افق سه‌ساله در حوزه معاونت سوادآموزی آغاز شده و شناسایی، جذب و آموزش افراد بی‌سواد را با رویکرد مدرسه‌محوری دنبال می‌کند.

وی گفت: در قالب این طرح، ۲۵ پایگاه آموزشی در استان البرز راه‌اندازی شده و برنامه‌ها به‌صورت هدفمند در حال اجراست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت مجموعه آموزش و پرورش، همراهی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، در آینده‌ای نزدیک شاهد جشن پایان بی‌سوادی در استان البرز باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا