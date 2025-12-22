به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین فلاح‌نژاد در نشست کمیته تولید انرژی پاک از طریق پنل‌های خورشیدی که در محل اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی و اجرای الگوهای سرمایه‌گذاری مردمی، راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی با محوریت تعاونی‌ها در استان البرز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این اقدام در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده میان استانداری البرز، اتحادیه شرکت‌های تعاونی توسعه روستایی و منابع طبیعی، و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و با تأکید استاندار البرز اجرایی خواهد شد.

فلاح‌نژاد با تشریح اهداف این تفاهم‌نامه تصریح کرد: با اجرای این طرح، زمینه استفاده از انرژی‌های پاک و سازگار با محیط زیست در مناطق روستایی بدون وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ایجاد اشتغال پایدار از طریق تأسیس تعاونی‌های انرژی خورشیدی، مشارکت و توانمندسازی اقتصادی روستاییان و کشاورزان در تولید و فروش برق، توانمندسازی و اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانوار و همچنین هدایت منابع بانکی به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی فراهم می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندها برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیل امور مرتبط با توسعه انرژی‌های پاک، یک اولویت جدی است که باید با تعامل و همکاری مؤثر بخش تعاون در استان عملیاتی شود.

مدیرکل کار و تعاون البرز به مصوبات این نشست، اشاره کرد و اظهار داشت: مقرر شد کمیته ویژه انرژی در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با مشارکت اتحادیه تعاونی‌های منابع طبیعی و توسعه روستایی و با رویکرد حمایت و توسعه طرح‌های انرژی خورشیدی، به‌صورت مستمر تشکیل جلسه دهد. همچنین این اداره‌کل با همکاری اتاق تعاون البرز نسبت به شناسایی اراضی فاقد کاربری مسکونی و کشاورزی، مطابق ضوابط قانونی، اقدام و این اراضی را برای اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی پیشنهاد کند.

وی افزود: همچنین مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بیمه‌ها، اتحادیه توسعه روستایی، شرکت توزیع برق و استانداری البرز، در خصوص سرمایه‌گذاری، اخذ مجوزهای قانونی، تضامین، بررسی‌های فنی و تخصصی، تأمین تسهیلات بانکی و سایر امور اجرایی مرتبط با احداث نیروگاه‌های خورشیدی، اقدامات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

فلاح نژاد اضافه کرد: در صورت اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از ناترازی برق استان از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جبران شده و سهم مهمی در تأمین پایدار انرژی استان البرز خواهد داشت.

در این نشست، محمدعلی مختاری رئیس اتاق تعاون استان البرز، میلاد مرادنیا مشاور و نماینده ویژه استاندار البرز در امور نیروگاه‌های خورشیدی، و نمایندگان دستگاه‌هایی از جمله بیمه تعاون، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شرکت توزیع برق و اتحادیه توسعه روستایی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره الزامات و شرایط راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در استان مطرح کردند.

