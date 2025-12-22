نیروگاههای خورشیدی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون در استان البرز راهاندازی میشود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از برنامهریزی برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی و اجرای طرح تولید انرژی پاک با استفاده از ظرفیت بخش تعاون در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین فلاحنژاد در نشست کمیته تولید انرژی پاک از طریق پنلهای خورشیدی که در محل ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه نیروگاههای خورشیدی اظهار کرد: در راستای سیاستهای ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی و اجرای الگوهای سرمایهگذاری مردمی، راهاندازی نیروگاههای خورشیدی با محوریت تعاونیها در استان البرز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این اقدام در چارچوب تفاهمنامه منعقدشده میان استانداری البرز، اتحادیه شرکتهای تعاونی توسعه روستایی و منابع طبیعی، و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و با تأکید استاندار البرز اجرایی خواهد شد.
فلاحنژاد با تشریح اهداف این تفاهمنامه تصریح کرد: با اجرای این طرح، زمینه استفاده از انرژیهای پاک و سازگار با محیط زیست در مناطق روستایی بدون وابستگی به سوختهای فسیلی، ایجاد اشتغال پایدار از طریق تأسیس تعاونیهای انرژی خورشیدی، مشارکت و توانمندسازی اقتصادی روستاییان و کشاورزان در تولید و فروش برق، توانمندسازی و اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار و همچنین هدایت منابع بانکی به سمت سرمایهگذاری در پروژههای انرژی خورشیدی فراهم میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندها برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، فراهمسازی زیرساختها و تسهیل امور مرتبط با توسعه انرژیهای پاک، یک اولویت جدی است که باید با تعامل و همکاری مؤثر بخش تعاون در استان عملیاتی شود.
مدیرکل کار و تعاون البرز به مصوبات این نشست، اشاره کرد و اظهار داشت: مقرر شد کمیته ویژه انرژی در ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با مشارکت اتحادیه تعاونیهای منابع طبیعی و توسعه روستایی و با رویکرد حمایت و توسعه طرحهای انرژی خورشیدی، بهصورت مستمر تشکیل جلسه دهد. همچنین این ادارهکل با همکاری اتاق تعاون البرز نسبت به شناسایی اراضی فاقد کاربری مسکونی و کشاورزی، مطابق ضوابط قانونی، اقدام و این اراضی را برای اجرای پروژههای نیروگاه خورشیدی پیشنهاد کند.
وی افزود: همچنین مقرر شد دستگاههای ذیربط از جمله بیمهها، اتحادیه توسعه روستایی، شرکت توزیع برق و استانداری البرز، در خصوص سرمایهگذاری، اخذ مجوزهای قانونی، تضامین، بررسیهای فنی و تخصصی، تأمین تسهیلات بانکی و سایر امور اجرایی مرتبط با احداث نیروگاههای خورشیدی، اقدامات لازم را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند.
فلاح نژاد اضافه کرد: در صورت اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از ناترازی برق استان از طریق توسعه انرژیهای تجدیدپذیر جبران شده و سهم مهمی در تأمین پایدار انرژی استان البرز خواهد داشت.
در این نشست، محمدعلی مختاری رئیس اتاق تعاون استان البرز، میلاد مرادنیا مشاور و نماینده ویژه استاندار البرز در امور نیروگاههای خورشیدی، و نمایندگان دستگاههایی از جمله بیمه تعاون، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شرکت توزیع برق و اتحادیه توسعه روستایی، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره الزامات و شرایط راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در استان مطرح کردند.