طرح «شهردار شب» در البرز وارد مرحله ملی شد

رئیس شورای اسلامی استان البرز از ارسال طرح «شهردار شب» به شورای عالی استان‌ها خبر داد و گفت: طرحی که با هدف سامان‌دهی خدمات شهری، افزایش امنیت و ایجاد مدیریت یکپارچه در ساعات شبانه تدوین شده و قرار است پس از بررسی در سطح ملی، چارچوب قانونی اجرای آن مشخص شود.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا قره‌حسنلو، رئیس شورای اسلامی استان البرز، با اشاره به چالش‌های مدیریت شهری در ساعات شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح «شهردار شب» پس از بررسی‌های کارشناسی و تخصصی در جلسات شورای اسلامی استان، به تصویب رسیده و برای طی مراحل قانونی به شورای عالی استان‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری محدود به ساعات اداری نیست، افزود: بخش قابل توجهی از مسائل شهری از جمله خدمات‌رسانی، نظارت بر فعالیت‌های شهری، نظم اجتماعی و امنیت، در ساعات شبانه رخ می‌دهد و نبود مدیریت مشخص در این بازه زمانی، خلأهایی را در ارائه خدمات ایجاد کرده است.

رئیس شورای اسلامی استان البرز تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، شرح وظایف، اختیارات و جایگاه قانونی «شهردار شب» به‌صورت شفاف مشخص خواهد شد تا مدیریت شهری در شب به شکل منسجم و پاسخگو انجام شود.

قره‌حسنلو همچنین از پیش‌بینی اجرای آزمایشی این طرح در برخی شهرهای استان خبر داد و گفت: این اجرای پایلوت به مدیران شهری کمک می‌کند پیش از تصویب نهایی، نقاط ضعف و قوت طرح را در میدان عمل ارزیابی کرده و اصلاحات لازم را اعمال کنند.

به گفته وی، استان البرز به دلیل ویژگی‌های جمعیتی، ترافیکی و شب‌زیستی برخی فعالیت‌ها، نیازمند الگوهای نوین مدیریت شهری است و طرح شهردار شب می‌تواند گامی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در ساعات غیراداری باشد.

