شهردار اشتهارد خبر داد:
شتاب روند تعیینتکلیف اراضی طرح ملی مسکن و آمادهسازی زیرساختها در اشتهارد/تکلیف ۱۲۰۰ واحد قدیمی پس از چهار دهه+فیلم
شهردار اشتهارد با اشاره به بازدید جمعی از اعضای تعاونی مسکن روزنامهنگاران و خبرنگاران البرز از اراضی این شهر، ضمن اشاره به پیشرفت قابل توجه پروژههای طرح ملی مسکن راه و شهرسازی استان از تعیینتکلیف اراضی قدیمی و همکاری مشترک دستگاهها برای آمادهسازی زیرساختهای سکونت پایدار در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار البرز، محسن دلجو شهردار اشتهارد در دیدار با اعضای تعاونی مسکن روزنامهنگاران و خبرنگاران استان البرز که برای بازدید از اراضی پروژه طرح ملی مسکن راه و شهرسازی البرز در اشتهارد به این شهر سفر کرده بودند، اظهار کرد: خوشحالیم که بعد از مدتها جمعی از اصحاب رسانه برای بررسی میدانی ظرفیتهای مسکن در اشتهارد حضور پیدا کردند. نقش خبرنگاران در امیدآفرینی، اعتمادسازی و انتقال صحیح عملکرد مدیران به مردم بسیار ارزشمند است.
دلجو با اشاره به وضعیت توسعه شهری اشتهارد افزود: در سالهای اخیر ۹۳۸ هکتار به محدوده شهر اضافه شده که حجم بزرگی از مسئولیتهای خدماترسانی و اجرای زیرساختها را به همراه داشته است. بخش قابل توجهی از این پیشرفتها به همکاری اداره کل راه و شهرسازی و تلاشهای میدانی مدیران این حوزه بازمیگردد.
وی روند پروژههای مسکن در اشتهارد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امروز در مقایسه با بسیاری از شهرها، طرحهای مسکن و آمادهسازی در اشتهارد با سرعت قابل قبولی در حال انجام است. صدور مجوزها، همکاری با پیمانکاران و پیگیری تأمین مالی پروژهها با جدیت دنبال میشود.
تعیینتکلیف اراضی قدیمی پس از چند دهه
شهردار اشتهارد یکی از مهمترین اقدامات سالهای اخیر را حل مشکل حدود ۱۲۰۰ قطعه زمین واگذارشده از دهههای ۴۰ تا ۷۰ عنوان کرد و توضیح داد: این اراضی سالها بدون سند قطعی در اختیار مردم بود و مالکان فقط بهصورت عرفی ساکن بودند. با پیگیری مشترک مسکن و شهرسازی، فرمانداری، دادگستری و دستگاههای نظارتی، این پرونده چند دههای به مراحل پایانی رسیده و مردم قدیمی شهر بهزودی صاحب سند رسمی میشوند.
وی افزود: این اتفاق یک اقدام بزرگ بینبخشی است که آثار آن در سالهای آینده در توسعه شهر نمایان خواهد شد.
تکلیف ۱۲۰۰ واحد قدیمی و ایجاد مجتمع متمرکز اداری پس از ۴۰ سال
شهردار اشتهارد به وضعیت ادارات مستقر در این شهر اشاره کرد و اظهار کرد: در سالهای گذشته یک ساختمان چهارطبقه با حدود ۴۵ اتاق، توسط یکی از خیران اشتهاردی برای استفاده آموزش فنیوحرفهای ساخته شد؛ بنایی کامل و مجهز که متأسفانه هیچگاه مورد بهرهبرداری مناسب قرار نگرفت و بخشی از ادارات نیز همچنان در قالب نمایندگی و بهصورت پراکنده فعالیت میکردند و عملاً هزینههای سنگینی به شهرداری تحمیل میشد.
وی با اشاره به حضور صادق کمالی، فرماندار اشتهارد، تاکید کرد که با هماهنگی و همدلی ایجادشده، این ساختمان بازپسگیری و بازسازی شد و اکنون در حال تبدیلشدن به مجتمع اداری شهرستان است. در این مجتمع حدود ۲۰ تا ۲۲ اداره کوچک که تاکنون پراکنده بودند مستقر میشوند تا خدماترسانی بهصورت متمرکز انجام شود. تجهیز ساختمان آغاز شده و شهرداری نیز برای تکمیل زیرساختها همکاری کامل دارد.
دلجو اضافه کرد: این پروژه علاوه بر کاهش هزینهها و تسهیل دسترسی مردم، موجب نظمبخشی اداری در شهرستان میشود. در کنار آن، دانشگاه پیام نور نیز در ضلع غربی مجموعه جانمایی شده تا محور اداری–آموزشی اشتهارد تکمیل شود.
ضرورت کامل شدن زیرساختهای شهری
دلجو تأکید کرد: ساخت مسکن طرح ملی مسکن راه و شهرسازی استان، تنها بخشی از کار است. آنچه مهم است، آمادهبودن زیرساختهایی مانند مدارس، مساجد، فضاهای فرهنگی، هدایت آبهای سطحی، راههای ارتباطی و خدمات شهری است. بدون این امکانات، سکونت پایدار شکل نمیگیرد. با همکاری راه و شهرسازی، مشاوران و مدیریت شهری، این بخشها نیز در حال برنامهریزی و اجراست.
شهردار اشتهارد با اشاره به سفر اعضای تعاونی مسکن روزنامهنگاران و خبرنگاران البرز گفت: تشکل خبرنگاران یکی از گروههایی است که در سالهای گذشته از بسیاری از امکانات مسکن محروم بودهاند. امیدواریم با روند فعلی، امکان تخصیص زمین و ایجاد پروژه مسکن برای اعضای این تعاونی فراهم شود. دستگاههای مرتبط در حال بررسی موضوع هستند و هرجا نیاز باشد شهرداری همراه خواهد بود.