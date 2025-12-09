خبرگزاری کار ایران
پاکسازی مسیر حلقه‌دره با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و ۱۰۰ پاکبان در البرز

عملیات پاکسازی مسیر حلقه‌دره در محدوده شهرک ابریشم و کیانمهر با حضور ۱۰۰ پاکبان و همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی استان البرز برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، پاکسازی مسیر حلقه‌دره با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و ۱۰۰ پاکبان در البرز با مشارکت نیروهای حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های کرج و چهارباغ، شهرداری و جهاد کشاورزی چهارباغ، سازمان مدیریت پسماند و شهرداری کرج اجرا شد و هدف آن ارتقای بهداشت محیط، کاهش آلودگی ناشی از رهاسازی پسماند و جلب مشارکت عمومی در حفظ طبیعت عنوان شد.

در جریان این مراسم ضمن قدردانی از پاکبانان و دستگاه‌های مشارکت‌کننده، بر ضرورت تداوم برنامه‌های پاکسازی و فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت پسماند تأکید شد.

مسئولان حاضر نیز استمرار برنامه‌های مشارکتی و تقویت همکاری میان نهادهای محیط‌زیستی و مدیریت شهری را گامی مؤثر در ارتقای وضعیت زیست‌محیطی منطقه حلقه‌دره دانستند.

