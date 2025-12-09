فراخوان حضور در دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت البرز منتشر شد

به گزارش ایلنا، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در آستانه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت البرز، اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ آمادگی خود را همراه با تعداد غرفه‌های موردنیاز و محتوای پیشنهادی به دبیرخانه نمایشگاه ـ واقع در گروه قرآن و عترت اداره‌کل ـ ارائه کنند.

بر اساس این فراخوان، دوازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت استان البرز از ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ۱۴۰۴ در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) کرج برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۲۶۳۲۵۶۳۱۵۳ (داخلی ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۹۸) یا ۰۲۶۳۲۵۶۳۱۱۷ تماس حاصل کنند و یا به نشانی دبیرخانه نمایشگاه: کرج، بلوار شهید مطهری، نبش شاهد، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، مراجعه کنند.

