به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، قربانعلی محمدپور در جریان بازدید از نیروگاه منتظر قائم، اظهار کرد: پیرو سیاست‌های جدید دولت برای کاهش آلایندگی صنایع بزرگ، نیروگاه منتظر قائم برای نخستین‌بار استفاده از مازوت کم‌گوگرد را آغاز کرد؛ سوختی که با تنها نیم‌درصد گوگرد، میزان انتشار آلاینده‌ها را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: روند سوخت‌رسانی و استفاده از مازوت کم‌گوگرد در نیروگاه منتظر قائم، می‌تواند نقش تأثیرگذاری در کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت‌های سنگین داشته باشد.

محمدپور گفت: استفاده از مازوت کم‌گوگرد برای نخستین بار در نیروگاه منتظر قائم عملیاتی شده است و از مجموع ۱۲۰ میلیون لیتر سهمیه تعیین‌شده، تاکنون ۷۵ میلیون لیتر تحویل گرفته شده است.

وی افزود: ظرفیت ذخیره‌سازی این سوخت در مخازن نیروگاه تا سقف ۱۰۰ میلیون لیتر فراهم شده و میزان گوگرد مازوت مصرفی تنها نیم درصد است؛ در حالی که مازوت معمولی حدود ۳.۵ درصد گوگرد دارد و همین تفاوت، سطح آلایندگی نیروگاه را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز با اشاره به پیگیری دستگاه‌های مختلف برای تأمین این سوخت کم‌آلاینده گفت: اهتمام دولت چهاردهم در تخصیص مازوت کم‌گوگرد، تصمیمی مسئولانه و آینده‌نگرانه در حوزه صیانت از سلامت مردم و کاهش آلودگی هواست. اجرای این سیاست نیازمند هماهنگی گسترده بود و باید از مجموعه‌هایی که در این مسیر همکاری مستمر داشتند قدردانی کرد.

محمدپور این اقدام را بخشی از مسیر جدید مدیریت آلودگی در استان دانست و تأکید کرد: تغییر نوع سوخت نیروگاه منتظر قائم، در کنار سایر برنامه‌های نظارتی و کنترلی، می‌تواند به بهبود کیفیت هوای البرز کمک کند و زمینه کاهش خطرات زیست‌محیطی ناشی از سوخت‌های پرگوگرد را فراهم آورد.

