دانش آموزان با این علائم به مدرسه نروند
متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت که دانشآموز در صورت بروز علائمی مانند تب بالای ۳۸ درجه، سرفه یا عطسه مداوم، آبریزش بینی شدید، گلو یا گوشدرد، تهوع، استفراغ یا اسهال، بهتر است در منزل استراحت کند.
به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا سلیمانی، متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز ، با اشاره به شیوع بیشتر بیماریهای ویروسی در فصول سرد سال به ویژه در دانش آموزان گفت: در فصل پاییز و زمستان بهدلیل بسته بودن محیطهای آموزشی و کاهش تهویه، ویروسهای تنفسی مانند آنفلوآنزا، سرماخوردگی و ویروس های تنفسی سریعتر میان دانشآموزان منتقل میشوند.
وی افزود: حضور کودک بیمار در مدرسه نهتنها باعث طولانیتر شدن روند بهبودی او میشود، بلکه خطر انتقال بیماری به سایر کودکان و معلمان را نیز افزایش میدهد.
سلیمانی تأکید کرد: در صورت بروز علائمی مانند تب بالای ۳۸ درجه، سرفه یا عطسه مداوم، آبریزش بینی شدید، گلو یا گوشدرد، تهوع، استفراغ یا اسهال، بهتر است کودک در منزل استراحت کند تا از گسترش بیماری جلوگیری شود. ضعف، بیحالی و کاهش تمرکز نیز از نشانههایی است که نشان میدهد کودک آمادگی حضور در مدرسه را ندارد.
وی با اشاره به راهکارهای مراقبتی در منزل افزود:«ستراحت کافی، نوشیدن مایعات گرم، تغذیه مقوی، تهویه مناسب اتاق، شستن مکرر دستها و ضدعفونی وسایل شخصی از اقدامات مهم در تسریع روند بهبودی کودک است. همچنین مصرف داروها باید حتماً زیر نظر پزشک انجام شود و از خوددرمانی و خودسرانه آنتی بیوتیک به شدت پرهیز شود
این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه به اهمیت پیشگیری اشاره کرد و گفت: آموزش صحیح شستن دستها با آب و صابون، استفاده از دستمال هنگام عطسه و سرفه، پرهیز از تماس نزدیک با دوستان بیمار و تهویه منظم کلاسهای درس، از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری هستند. علاوه بر این، تغذیه سالم شامل مصرف میوهها و سبزیجات تازه، خواب کافی و انجام فعالیت بدنی سبک به تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان کمک میکند.