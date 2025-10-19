خبرگزاری کار ایران
استاندارد؛ عامل بهره‌وری، محیط‌زیست و اقتصاد پایدار/البرز؛ پایلوت استانداردسازی هوشمند

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استانداردها تنها معیارهای فنی نیستند، بلکه به‌عنوان «زبان مشترک کیفیت و توسعه» میان کشورها، صنایع و نهادهای مختلف، نقشی محوری در سلامت اقتصادی، شفافیت و مقابله با فساد دارند.

به گزارش ایلنا از البرز، فرزانه انصاری در آیین گرامی‌داشت روز جهانی استاندارد که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه در کرج برگزار شد، اظهار کرد: امروز استانداردسازی به ابزاری راهبردی برای ایجاد هماهنگی صنعتی، علمی و تجاری تبدیل شده است و بدون آن نمی‌توان مسیر توسعه پایدار را طی کرد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اجرای دقیق استانداردها پایه‌گذار اعتماد عمومی است، گفت: یکی از اهداف کلیدی ما ارتقای کیفیت کالا و خدمات داخلی از طریق هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و رسانه‌ها است.

وی افزود: استانداردها علاوه بر افزایش کیفیت، موجب شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از بروز تخلفات و فساد می‌شوند؛ ازاین‌رو، نهادینه کردن فرهنگ استانداردسازی در جامعه ضرورتی انکارناپذیر است.

انصاری با اشاره به ظرفیت بالای استان البرز در حوزه صنعت و فناوری گفت: این استان با بیش از سه‌هزار واحد تولیدی فعال، می‌تواند پایلوت استانداردسازی هوشمند کشور باشد.

وی با قدردانی از اقدامات اداره‌کل استاندارد البرز افزود: بهره‌گیری از نیروهای متخصص و اجرای پروژه‌های نوآورانه، مسیر استانداردسازی را از روش‌های سنتی به سمت فرآیندهای دیجیتال و هوشمند هدایت می‌کند که این تحول باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت نظارت‌ها خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر تقویت همکاری‌های میان سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای تفاهم‌نامه‌های مشترک میان این نهادها موجب حذف نمونه‌برداری‌های تکراری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت یکپارچه کیفیت در تولید خواهد شد.

انصاری از تشکیل «اتاق فکر استانداردسازی» با مشارکت دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و نهادهای دولتی خبر داد و افزود: این اتاق فکر آثار اقتصادی و اجتماعی استانداردسازی را به‌صورت مستمر پایش و تحلیل خواهد کرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های واقعی و شفاف انجام شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه استانداردها مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارند، گفت: استانداردسازی تنها در کارخانه‌ها معنا ندارد؛ بلکه در کاهش آلودگی، مصرف بهینه انرژی، سلامت عمومی و افزایش بهره‌وری اقتصادی نیز نقش‌آفرین است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، اجرای استانداردهای جامع می‌تواند به‌طور میانگین تا ۱۰ درصد رشد بهره‌وری اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته باشد.

انصاری در پایان تأکید کرد: رویکرد سازمان ملی استاندارد در دولت جدید، مشارکت‌محوری و استفاده از فناوری‌های نوین است تا جایگاه ایران در عرصه جهانی ارتقا یافته و مسیر توسعه پایدار با سرعت و شفافیت بیشتری طی شود.

