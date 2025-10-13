رئیس شورای شهرستان کرج:
همکاری با مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی ظرفیت علمی و اجرایی شهر را افزایش میدهد
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج به همراه اعضای شورا از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید کرد و ظرفیتهای علمی و فناوری این مجتمع را فرصتی ارزشمند برای توسعه خدمات شهری و ارتقاء زیرساختهای شهرستان دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی قاسم پور در نشست با محمد کمیلی، رئیس مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بر استفاده از ظرفیتهای علمی و فناوری برای حل مسائل شهری و توسعه همکاریهای مشترک تاکید کرد و اظهارداشت: استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی مجتمع میتواند به طور قابل توجهی به رفع مشکلات شهروندان و شهرداریها کمک کند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج تصریح کرد: با همکاری نزدیک شورای شهر ، شهرداری و مجتمع تحقیقاتی میتوانیم گامهای مؤثری در جهت توسعه علمی، فناوری و اجرایی شهرستان برداریم.
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی در کنار اجرای پروژهها افزود: برای خودم خیلی جالب بود که این مجموعه توانمندی بالایی دارد و اگر شهرداران و شوراهای ما همکاری کنند، میتوانیم این ظرفیت را در قالب تفاهم نامه های مشترک وارد همکاریهای عملی کنیم.
قاسم پور به پروژههای فناوری، از جمله تولید پنلهای خورشیدی در این مجتمع اشاره کرد و یادآور شد :امروزه با توجه به ناترازیهای انرژی و شرایط اقتصادی کشور، استفاده از فناوریهای بومی با قیمت کارخانه بسیار حائز اهمیت است. این موضوع یکی از برنامههایی است که شهرداریها و شوراها باید دنبال کنند تا بتوانیم به تولید انرژی پاک و کاهش هزینهها کمک کنیم.
وی بر ضرورت استفاده از توان پژوهشگران و ظرفیتهای علمی برای مطالعات مرتبط با زیرساختهای شهری، از جمله مترو و سایر پروژههای کلان، تاکید کرد و گفت: در شورا و شهرداری کارکنان علمی و پژوهشگر زیادی داریم که میتوانند با حمایت مجتمع و استفاده از امکانات پژوهشی، به پیشبرد این موضوعات کمک کنند.
وی در پایان به اهمیت انتشار نتایج پژوهشها در مجلات علمی اشاره و تاکید کرد: وجود بانک پژوهش کشور و ظرفیتهای علمی مجتمع، فرصت خوبی است که بتوانیم به صورت علمی و مستند بر مسائل شهری تمرکز کنیم و راهکارهای عملیاتی ارائه دهیم.
این نشست و بازدید با هدف ایجاد بستری مناسب برای همکاری مستمر بین شورای اسلامی شهرستان کرج و مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی برگزار شد تا با استفاده از ظرفیتهای علمی، به بهبود کیفیت خدمات شهری و توسعه پایدار شهرستان کمک شود.