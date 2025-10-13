خبرگزاری کار ایران
پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال کمک‌هزینه و ودیعه مسکن به مددجویان البرز
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال کمک‌هزینه اجاره و ودیعه مسکن به خانواده‌های تحت حمایت این نهاد در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا البرزی با اشاره به حمایت ویژه از خانواده‌های مستأجر نیازمند گفت: «در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال در قالب کمک‌هزینه اجاره و ودیعه مسکن بانکی به خانواده‌های مستأجر تحت پوشش کمیته امداد البرز پرداخت شده است؛ اقدامی که نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های سکونتی و بهبود معیشت محرومان استان داشته است.

وی با بیان جزئیات این طرح افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴۲۱۷ مورد اجاره مسکن ماهیانه بلاعوض به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد ریال به مددجویان پرداخت شده و همچنین ۳۴۰ خانوار نیازمند از وام ودیعه مسکن بانکی به ارزش بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال بهره‌مند شده‌اند.

به گفته البرزی، این حمایت‌ها در قالب سه شیوه «اجاره مسکن ماهیانه بلاعوض»، «ودیعه مسکن امانی» و «وام ودیعه مسکن بانکی» با همکاری بانک‌های عامل و معرفی‌نامه کمیته امداد ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز تأکید کرد: تأمین مسکن و حمایت از خانواده‌های مستأجر از اولویت‌های اساسی کمیته امداد است و با هم‌افزایی خیران، منابع مردمی و ظرفیت بانک‌ها تلاش داریم دامنه این خدمات را گسترش دهیم.

البرزی در پایان با قدردانی از نقش خیران و نیکوکاران در یاری‌رسانی به مددجویان گفت: از تمام مردم نیک‌اندیش دعوت می‌کنم برای تداوم این مسیر نورانی و کمک به تأمین مسکن، درمان، جهیزیه و تحصیل نیازمندان، صدقات و کمک‌های خود را از طریق روش‌هایی همچون ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ همچنین کد دستوری: ‎#۰۲۶*۸۸۷۷*‎ و سامانه اینترنتی واریز کنند.

 

 

