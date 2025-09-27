رئیس سازمان سیمامنظر و فضای سبز کرج خبر داد:
کاشت ۵۶۵ هزار گل داوودی در کرج/ شهر با رنگهای پاییزی جان گرفت
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج از کاشت بیش از نیممیلیون گل داوودی و ۶۲ هزار گلدان کلم زینتی در میادین، بوستانها و بلوارهای شهر خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، سیمای کرج در آستانه پاییز جلوهای تازه یافته است.
به گزارش ایلنا از البرز، امیر رضیان اظهار داشت: با پایان یافتن عمر گلهای تابستانه، طرح گسترده گلکاری پاییزه در سطح شهر کرج آغاز شد که طی آن بیش از ۵۶۰ هزار بوته گل داوودی و ۶۲ هزار گلدان کلم زینتی در میادین، بوستانها و بلوارهای شهری کاشته شده است.
وی افزود: گل داوودی بهعنوان شاخصترین گل فصل پاییز، به دلیل تنوع رنگ و مقاومت بالا در برابر شرایط آبوهوایی، زیبایی ویژهای به فضاهای شهری میبخشد و سبب طراوت محیط در روزهای سرد سال میشود.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج خاطرنشان کرد: متناسب با هر فصل، گلکاری در سطح شهر بهروزرسانی میشود و در کنار گلهای داوودی و کلم زینتی، درختچههای زینتی، رز و نسترن نیز در قالب طرحهای متنوع در سطح شهر کاشته خواهد شد.
رضیان ابراز امیدواری کرد: «با شکوفایی گلهای داوودی در آذرماه، جلوهای از بهار در روزهای پاییزی کرج تداعی خواهد شد و فضای شادابتری برای شهروندان فراهم میشود.