ادامه خدمت در شهرداری فردیس نیازمند همت و همراهی مدیران است

به گزارش ایلنا از البرز، نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرداری فردیس با حضور شهردار، معاونان و مدیران این مجموعه برگزار شد و در بخش پایانی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز نیز میهمان ویژه این نشست بود.

محمدرضا احمدی‌نژاد، شهردار فردیس، در این نشست ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: چالش‌های اقتصادی شهرداری باید با اجرای راهکارهای درآمدزا و مدیریت به‌موقع حل شود و کارها نباید به پایان سال موکول گردد تا بحران مالی ایجاد نشود.

وی بر لزوم قانونمندی مدیران شهرداری تأکید کرد و افزود: هر اقدامی باید بر پایه قوانین و آیین‌نامه‌های شهرداری باشد و انتظار داریم مدیران با تسلط بر قوانین، راهکارهایی عملی و قانونی ارائه کنند.

شهردار فردیس در ادامه با تأکید بر مدیریت هزینه‌ها متناسب با درآمدها تصریح کرد: کاهش درآمدها باید با مدیریت هزینه‌ها جبران شود و همه حوزه‌ها به سمت درآمدزایی حرکت کنند. عملکرد یک‌ماهه مدیران شاخصی برای تداوم مسئولیت آنان خواهد بود و نظارت بر حوزه‌های اجرایی و ستادی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی تحقق مطالبات معوق شهرداری را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: پیگیری این مطالبات باید با جدیت انجام شود. در طول ۳۸ ماه گذشته برای خدمت به مردم خوب فردیس تلاش کرده‌ایم و از مدیران انتظار دارم برای ادامه مسیر «یا علی(ع)» بگویند.

احمدی‌نژاد برقراری تعادل میان عملکرد مالی و فیزیکی پروژه‌ها را مهم دانست و تأکید کرد: برخی پروژه‌ها حجم فیزیکی بالا و ارزش مالی کم دارند و برعکس؛ این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌ها مد نظر قرار گیرد.

وی در پایان زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها را ضروری عنوان کرد و افزود: جلسات کنترل پروژه و بررسی پیشرفت‌ها باید بر اساس زمان‌بندی دقیق انجام شود و پروژه‌هایی که امکان اجرا ندارند از دستور کار خارج شوند.

