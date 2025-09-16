خبرگزاری کار ایران
معاون فنی عمرانی شهرداری کرج خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی دو تقاطع غیرهمسطح در کرج طی یک ماه آینده

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج از آغاز عملیات اجرایی دو پروژه تقاطع غیرهمسطح «شیخ‌آباد» و «خوارزمی» در این کلانشهر طی یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا عاقلی در نشست هماهنگی با حضور مدیران شهری، پیمانکاران و مشاوران پروژه شهرداری کرج، اظهار کرد: هر دو پروژه در مرحله تجهیز کارگاه و طراحی نهایی قرار دارند و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، عملیات اجرایی آن‌ها ظرف یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی با سایر دستگاه‌ها از جمله اداره کل راه‌آهن، دانشگاه خوارزمی و اداره تأسیسات شهری برای تسریع در روند کار افزود: این هماهنگی‌ها موجب می‌شود تا هیچ مانعی در مسیر اجرای پروژه‌ها وجود نداشته باشد.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج درباره ویژگی‌های پروژه تقاطع غیرهمسطح شیخ‌آباد توضیح داد: این طرح با هدف کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و تسهیل تردد وسایل نقلیه بین شهرهای کرج، مشکین‌دشت و فردیس اجرا می‌شود. همچنین با حذف سوزن‌بانی و عدم نیاز به عبور از ریل راه‌آهن، خطرات جانی و مالی برای شهروندان برطرف خواهد شد.

عاقلی در خصوص پروژه تقاطع غیرهمسطح خوارزمی نیز گفت: این پروژه نقش مهمی در تسهیل دسترسی به بزرگراه شهید حاج قاسم سلیمانی و بلوار شهید ناصربخت ایفا خواهد کرد و علاوه بر آن، بخشی از بار ترافیکی بلوار شهید بهشتی به‌ویژه در محدوده تقاطع غیرهمسطح شهدای حصارک تا سه‌راه پست‌خانه را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/
