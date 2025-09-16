خبرگزاری کار ایران
English العربیه
معاون شهرداری کرج:

بافت‌های فرسوده کرج؛ مسیر نوسازی با تمرکز بر ایمنی هموار می‌شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از تدوین بسته‌ای از راهکارهای عملیاتی برای تسهیل نوسازی بافت‌های فرسوده و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها خبر داد و گفت این بسته برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد.

به گزارش ایلنا از البرز، احداله احمدی پرگو در نشست تخصصی «تسهیل نوسازی بافت‌های فرسوده با محوریت ضوابط ایمنی و مقررات آتش‌نشانی» که با حضور مدیرکل امور شهرسازی، مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه شهری و معاون سازمان آتش‌نشانی برگزار شد، بازآفرینی شهری را از اولویت‌های کلیدی مدیریت شهری کرج عنوان کرد.

وی با اشاره به مأموریت اصلی مدیریت شهری در این حوزه افزود: هدف ما فراهم کردن شرایطی است که شهروندان بتوانند با سرعت، اطمینان و امنیت کامل اقدام به بازسازی واحدهای مسکونی خود کنند. این فرآیند باید علاوه بر تسهیل در بازسازی، موجب ارتقای کیفیت زیست شهری، رعایت استانداردهای ایمنی ساختمان‌ها و بهره‌مندی بهتر از خدمات شهری شود.

احمدی پرگو تأکید کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان و بهبود کیفیت ساخت، از اجزای اساسی نوسازی بافت‌های فرسوده است. تحقق این موضوع نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است تا ضمن حفظ استانداردهای ایمنی، فرآیند نوسازی با سرعت و سهولت بیشتری پیش برود و اعتماد شهروندان برای بازسازی منازل افزایش یابد.

وی ادامه داد: در همین راستا، شهرداری بسته‌ای از پیشنهادهای عملیاتی را تدوین کرده و برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد کرد تا مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده هموارتر شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در پایان بر لزوم مشارکت شهروندان در این فرایند تأکید کرد و گفت: ارتقای سطح همکاری و همراهی ساکنان، همراه با حمایت‌های مستمر شهرداری، می‌تواند موجب تسریع اجرای پروژه‌ها و افزایش کیفیت ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده شود.

