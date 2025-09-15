معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج خبر داد:
اجرای «طرح همدلی» با تخفیفهای استثنایی در عوارض شهری
معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج از آغاز اجرای «طرح همدلی» خبر داد و گفت: این طرح با هدف تقدیر از همراهی شهروندان و کاهش بار مالی آنها، از ۲۲ شهریور به مدت دو ماه در مناطق دهگانه شهرداری کرج اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا از البرز، علی سلطانیمقدم با اعلام جزئیات طرح همدلی اظهار کرد: شهروندانی که نسبت به تسویه نقدی عوارض اقدام کنند، از بیشترین مزایا برخوردار خواهند شد؛ بهطوریکه تا ۶۰ درصد تخفیف در عوارض مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعمال میشود.
وی افزود: بر اساس طرح همدلی، ۵۰ درصد تخفیف در عوارض نوسازی (شامل جرائم نوسازی معوق و بهای خدمات پسماند معوق و جاری) و ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صنفی (شامل اصل عوارض و معوقات گذشته و بهای خدمات صنفی) پیشبینی شده است. همچنین تخفیف ۴۵ درصدی در عوارض صدور پروانه و سایر تسهیلات در نظر گرفته شده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج همچنین از اختصاص تسهیلات ویژه برای شهروندان آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه خبر داد و افزود: این طرح فرصتی محدود و استثنایی برای کمک به شهروندان و تشویق به پرداخت بهموقع عوارض شهری است.
سلطانیمقدم با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی گسترده گفت: مدیران مناطق باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و خلاقیت، شهروندان را به پرداخت بهموقع عوارض و بهرهمندی از این تخفیفها تشویق کنند. این اقدام علاوه بر افزایش درآمد پایدار شهرداری، به تقویت ارتباط میان مدیریت شهری و شهروندان کمک خواهد کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی و مشارکت مردم، گامهای مؤثری در مسیر توسعه و ارتقای خدمات شهری در کرج برداشته شود.