به گزارش ایلنا از البرز محمد اسدی، شهردار کمال‌شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح مدرسه و هنرستان نصر از افتتاح دو مدرسه جدید در شهرک رضوانیه و باغ زمانی نیز خبر داد و اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی در کمال‌شهر با حمایت مدیریت شهری و خیرین شتاب گرفت.

وی افز‌د: خدا را شاکریم که بار دیگر روزی ماندگار برای کمال‌شهر رقم خورد و با شعار در مسیر کمال توانستیم با همراهی اعضای شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های آموزشی شهر را محقق کنیم.

شهردار کمالشهر تصریح کرد: تمامی مدارسی که طی دو سال گذشته در کمال‌شهر به بهره‌برداری رسیده‌اند با حمایت مدیریت شهری ساخته شده‌اند و به‌زودی نیز دو مدرسه در خرمدشت و یک مدرسه در پیشاهنگی افتتاح خواهد شد.

اسدی همچنین از اقدامات تکمیلی شهرداری برای بهبود شرایط مدارس خبر داد و گفت: در کنار ساخت مدارس جدید، رفع نواقص مدارس موجود نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس قراردادی برای آسفالت محوطه مدارس منعقد شده و مدارس نیازمند به زودی آسفالت می‌شوند. همچنین احداث زمین‌های چمن مصنوعی در برخی مدارس برای افزایش نشاط دانش‌آموزان اجرا شده است.

شهردار کمال‌شهر با تأکید بر اینکه خدمت به شکوفایی علم و دانش وظیفه‌ای خطیر برای مجموعه مدیریت شهری است، تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این بوده تا دغدغه فضای آموزشی دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان به حداقل برسد.

وی در پایان از حمایت‌های استانی قدردانی کرد و افزود: جا دارد از دکتر عبداللهی، استاندار البرز، که نگاه ویژه‌ای به ساخت مدارس و رفع کمبود فضاهای آموزشی دارند، تشکر ویژه کنم. همچنین از همکاران شورای اسلامی شهر و خیر نیک‌اندیش، سیدجلال نصری، که همواره همراه مدیریت شهری بوده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

