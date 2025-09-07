خبرگزاری کار ایران
رسانه‌ها پشتوانه اعتماد عمومی به نظام بانکی هستند / رشد دو برابری وام‌های فرزندآوری در بانک ملی

در دیدار اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات البرز با رئیس اداره امور شعب بانک ملی البرز به مناسبت هفته بانکداری اسلامی، بر اهمیت نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی خدمات مالی تأکید شد.

به گزارش خبرنگار ابلنا از البرز، به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و نود و هفتمین سالروز تأسیس بانک ملی ایران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات استان البرز با حضور در اداره امور شعب بانک ملی ایران در این استان، ضمن تبریک این مناسبت‌ها، بر توسعه همکاری رسانه‌ها با شبکه بانکی تأکید کردند.

یوسفعلی مهرپویا، رئیس اداره امور شعب بانک ملی البرز نیز در این دیدار با اشاره به نقش پایدار شبکه بانکی در شرایط دشوار، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، کارکنان بانک ملی با تلاش مضاعف و همراهی همکاران بانک سپه، خدمات بانکی و راهنمایی‌های لازم را بدون وقفه به مشتریان ارائه کردند. این سطح از تعهد و وفاداری، سرمایه‌ای ارزشمند برای بانک ملی ایران است.

وی تکریم مشتریان و تسریع در پرداخت تسهیلات خرد برای تأمین نیازهای ضروری مردم را از اولویت‌های همیشگی این بانک دانست و افزود: در خردادماه ۱۴۰۴، بانک ملی موفق شد میزان پرداخت وام‌های فرزندآوری را نسبت به ماه قبل دو برابر کند و در سه ماه نخست امسال نیز در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در شبکه بانکی کشور پیشتاز باشد.

مهرپویا همچنین با اشاره به عملکرد مرکز پاسخگویی بانک ملی ایران تصریح کرد: این مرکز در مدت کوتاهی به بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ تماس تلفنی از مشتریان سراسر کشور پاسخ داده است که حتی تماس‌هایی از مشتریان سایر بانک‌ها نیز در میان آن‌ها بوده؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به بانک ملی و دقت بالای خدمات آن است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی البرز در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت همکاری رسانه‌ها با نظام بانکی تأکید کرد و گفت: خبرگزاری‌ها و اصحاب رسانه با اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع، زمینه ارتقای اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور را فراهم می‌کنند و می‌توانند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی خدمات مالی داشته باشند.

این دیدار با قدردانی متقابل بانک ملی و خانه مطبوعات از همکاری‌های مشترک در مسیر خدمت‌رسانی به مردم به پایان رسید.

