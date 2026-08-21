به گزارش ایلنا، رضا اکبری با تشریح عملکرد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در شرایط جنگی افزود: با وجود حملات به بنادر و زیرساخت‌های جاده‌ای کشور، روند حمل کالا و جابه‌جایی مسافر بدون وقفه ادامه یافت و میزان حمل کالا در برخی مقاطع حدود ۳۰ درصد بیشتر از شرایط عادی ثبت شد.

اکبری اظهار کرد: ماموریت اصلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در شرایط جنگی، حفظ و تداوم خدمت‌رسانی در عرصه حمل‌ونقل کشور بود و تلاش کردیم. با تلاش رانندگان و همه فعالان بخش حمل‌ونقل، اختلالی در حمل کالا ایجاد نشد و حتی شرایط جنگی به ثبت رکوردهای جدید در جابه‌جایی کالا منجر شد؛ به‌گونه‌ای که آمارها در برخی مقاطع حدود ۳۰ درصد بالاتر از شرایط عادی بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با قدردانی از رانندگان و فعالان بخش حمل کالا گفت: یک همدلی و حماسه در بخش حمل‌ونقل کالا شکل گرفت و رانندگان و دیگر بازیگران اصلی این حوزه، بار اصلی خدمت‌رسانی را بر دوش کشیدند.

وی ادامه داد: بازگشت زمینی زائران از عتبات عالیات و حجاج، جابه‌جایی مسافران از جزایر کیش و قشم، انتقال مسافران به خارج از کشور و بازگشت مسافران به داخل و همچنین جابه‌جایی مردم از کلان‌شهرها به مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، از جمله ماموریت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در این دوره بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین به تخلیه شهر تهران، برگزاری دو مراسم اربعین، مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید و ۲۸ سفر اشاره کرد و گفت: این جابه‌جایی‌های گسترده با همکاری ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تلاش رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، بدون مشکل جدی انجام شد.

وی نگهداری و حفاظت از راه‌های کشور را سومین ماموریت مهم سازمان راهداری در این دوره عنوان کرد و افزود: با وجود شرایط جنگی، عملیات نگهداری راه‌ها متوقف نشد و در زمستان و تابستان نیز تلاش شد وضعیت راه‌های کشور بدون اختلال حفظ شود.

اکبری افزود: بیش از ۳۰ اصابت به زیرساخت‌های جاده‌ای کشور ثبت شد و دهانه تونل‌ها، جاده‌ها و تعدادی از پل‌ها مورد اصابت قرار گرفتند، اما تلاش شد آثار این آسیب‌ها در زندگی روزمره مردم کمترین اثر را داشته باشد.

وی با اشاره به آسیب پل‌های استان هرمزگان گفت: بلافاصله پس از آسیب، مسیرهای جایگزین و کنارگذرها وارد مدار خدمت شدند و عملیات بازسازی پل‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد. برخی پل‌ها کمتر از یک هفته به سرویس بازگشتند و برای یکی از پل‌های بزرگ آسیب‌دیده نیز برنامه ساخت و بهره‌برداری در مدت حدود دو تا سه ماه پیش‌بینی شده است. در ۵ ماه گذشته حدود ۹۰۰ کیلومتر عملیات احداث راه روستایی انجام شده و حدود ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به شهادت شهید رجایی در دوران مسئولیت خود اظهار کرد: شهید رجایی در میدان خدمت به شهادت رسید و امروز نیز کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی باید در میدان خدمت و دفاع از مردم نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: اتصال این دو میدان در جشنواره امسال، فرصت ارزشمندی ایجاد کرده است تا نقش‌آفرینانی که در شرایط دفاعی و جنگی توانستند خدمت‌رسانی را به بهترین شکل ادامه دهند، معرفی شوند و عملکرد آنها برای مردم تشریح شود

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