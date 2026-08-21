قیمت طلا و سکه امروز، ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۵۶۲ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۹ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار به ۲۶ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان رسید.

همچنین سکه طرح جدید ۱۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۱۰۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

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