در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی/ فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد
عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با امارات، گفت: پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، امارات نقش هاب تجاریاش برای ایران را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالاهای ما در جنگ نبوده است.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا قطع مبادلات تجاری کشورمان با امارات در جنگ اخیر تاثیری بر تجارت کشور داشته است یا خیر؟» گفت: امارات جزو ۳ شریک اول تجاری ماست، زیرا از دیرباز بهواسطه امکانات بندری و سهولت دسترسی، هابی برای واردات کالا به ایران و صادرات مجدد از کشور بوده است؛ اما پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، این نقش را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالاهای ما در جنگ نبوده است.
استقرار برخی از تراستیها قبل از جنگ در امارات
این عضو اتاق بازرگانی، بُعد دوم اهمیت امارات برای ایران را در سهولت بحثهای مالی در تجارت دانست و گفت: امارات نسبت به کشورهای همسایه و بهویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس، همیشه در بحثهای مالی روند بسیار مطلوبتری داشته و به همین دلیل، تجارت با این کشور راحتتر انجام میشده است.
شریعتی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از تراستیها و شرکتهای کاغذی ایرانی که تحریم را دور میزدند، پیش از جنگ اخیر در دبی مستقر بودند.
دبی دیگر بهشت سرمایهگذاران نیست
این عضو اتاق بازرگانی به ابتدای جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: امارات در ابتدای جنگ اخیر، با تعطیلی بیمارستان و باشگاه ایرانیهای ساکن در این کشور و سپس، اخراج ایرانیهایی که در این کشور مستقر بودند یا لغو ویزای توریستی، نشان داد که در کدام سمت ایستاده است.
شریعتی افزود: این کار موجب شده که آسیب بزرگی به بازار ملک در دبی وارد شود. بازار ملک در دبی دوباره در حال نزدیک شدن به رکودی است که پیش از این در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در این کشور تجربه شده بود.
به گفته وی، لجبازی امارات با ایرانیان در جنگ اخیر باعث شد که بسیاری از سرمایهگذاران خارجی که در این کشور بودند، ترسیدند و سرمایه خود را خارج کردند. بدین ترتیب، این کشور شعار خود را که «دبی بهشت سرمایهگذاری است» به سخره گرفت و دود این اقدامات، اول به چشم خود این کشور میرود.
فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به مشکل ورود ایرانیان به امارات، گفت: بسیاری از ایرانیانی که اقامت کاری امارات را دارند، هنوز نمیتوانند به این کشور سفر کنند و ایرانیانی که قادر به ورود به کشور هستند، یا از قبل ویزای طلایی دارند یا با پاسپورت کشورهای دیگر به این کشور سفر میکنند.
شریعتی ادامه داد: در حال حاضر امارات قانونی را وضع کرده است برای شهروندان حدود ۱۵ کشور که در این کشور اقامت دارند و ایران نیز جزو این کشورهاست، به این معنا که اگر ایرانیان مقیم امارات بخواهند ملک خود را بفروشند اداره امنیت و فروش این کشور ابتدا باید اجازه این کار را بدهد.
وی ادامه داد: امارات اشتباه اول خود را در مورد لغو اقامت ایرانیان انجام داد و حالا با این اشتباه دوم، که همین چند روز گذشته کرده چاقو را محکمتر به خودش زده است، زیرا بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری ملک قطعا لطمه شدیدی به دلیل این اقدامات احساسی خواهد خورد.
بهانه جدید تراستیها برای بازنگرداندن پول نفت به کشور
این عضو اتاق بازرگانی گفت: تراستیهایی که در آنجا مقیم بودند از چند ماه قبل با توجه به اتفاقات اخیر، پول خود را جابهجا کرده و از این کشور رفته بودند؛ ولی تراستیهایی که میخواهند این پول را به کشور برنگردانند، بهانهای پیدا کردند وگرنه خیلی وقت بود که تجارت و مبادلات مالی ما با امارات بسته شده بود.
شریعتی افزود: نکته مهم در مورد بانکهای ایرانی است که در شعبه امارات خود، حجم زیادی سپرده و اندوخته داشتند و کار میکردند. در این مورد وزیر اقتصاد باید شفافسازی کند که چه اتفاقی برای فعالیت این بانکها افتاده است.
وی با تاکید بر اینکه قطع مبادلات تجاری با این کشور تاثیر زیادی ندارد، گفت: مبادلات مالی چند ماه بود که بسته شده بود، فقط امیدوارم قانون جدید باعث مسدودی منابع ایران در این کشور نشود، زیرا اگر امارات بخواهد به این بهانه پولهای ایرانیان، تراستیهای ایرانی یا بانکهای ایرانی را بلوکه کند، این پول ممکن است عدد بزرگی باشد.