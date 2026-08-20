استقبال از بازگشایی نماد فارس در بازار سرمایه/ رشد ۱۳ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس در دو روز
نماد شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس که برای برگزاری دو مجمععمومی فوقالعاده و عادی به طور فوقالعاده بسته شده بود، بعد از تأیید افزایش سرمایه ۲۵ درصدی روز گذشته باز شد.
به گزارش ایلنا، نماد فارس در روز نخست معاملات بعد از بازگشایی، با استقبال سهامداران حقیقی رشدی ۱۴.۸۹ درصدی تجربه کرد.
مجموع خرید حقیقی در دو روز معامله این نماد، ۸۹۴ میلیارد تومان و خالص ورود حقیقی معادل ۴۹۲ میلیارد تومان بود و فارس، مجموعاً با رشد ۱۳ درصد قیمت سهام به همراه سهام جایزه ۲۵ درصدی که بهزودی برای سهامداران قابلمعامله میشود، توانست سود قابلتوجهی را نصیب سهامداران خود کند.