ذخایر استراتژیک بنزین به نقطه بسیار بحرانی رسیده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یاسر میرزایی در نشستی با موضوع راه حل های رفع ناترازی بنزین با بیان اینکه اکنون بنزین به مرحله بحرانی رسیده است، اظهار داشت: حل این مسئله درواقع فرار است یک بحران را حل و فصل کند بنابراین فارغ از مسئله بنیادی حامل های انرژی مهم است که به این مسئله بپردازیم.

وی با بیان اینکه بنزین در شرایط نرمالی نیست، افزود: گرچه باید بحران را حل کنیم اما برای حل مسائل بحرانی چاره ای نداریم جز اینکه به دلایل اصلی و بلندمدت بپردازیم.

معاون سازمان بهینه سازی انرژی با بیان اینکه میزان مصرف بنزین طی یک ماه گذشته به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده گفت: این میزان مصرف علیرغم شرایط جنگی و اقتصادی کشور نرمال نیست در حالت نرمال انتظار این است که مصرف ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون لیتر در روز برسد اما این کاهش ۵ تا ۱۰ میلیون لیتری به دلیل شرایط اقتصادی است نه مدیریت.

وی با بیان اینکه اواخر تابستان و اوایل پاییز اوج مصرف بنزین است، افزود: اکنون میزان تولید پالایشگاهی ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و حدود ۱۰ میلیون لیتر هم از ظرفیت پتروشیمی ها استفاده می شود.

میرزایی تصریح کرد: ممکن است بتوانیم تولید را از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز ببریم که این معادله اگر زیرساخت سخت افزاری رشد نکرده باشد نیاز به سرمایه گذاری دارد و درواقع به معنای پایین آوردن اکتان و کاهش کیفیت است.

وی ادامه داد: کاهش کیفیت به منظور دستیابی به تولید بیشتر به این معناست که به طور مثال اکتان ۹۲ را به ۸۷ برسانیم اما در این صورت اکر یک خودرو در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر مصرف دارد بنزین با اکتان کمتر(۸۷) این میزان را به ۱۳ لیتر در هر کیلومتر خواهد رساند نتیجه اینکه با افزایش تولید مصرف هم افزایش می یابد چون کیفیت سوخت پایین آمده است.

معاون سازمان بهینه سازی سوخت باید خلا تولید و مصرف را با واردات پر کنیم، خاطرنشان کرد: ما اکنون نیاز به واردات ۱۵ میلیون لیتر داریم که فارغ از موضوع تامین مالی منجر به کسری بودجه می شود. حتی در صورت تامین مالی مسئله لجستیک را داریم، از جنوب شرایط برای واردات مناسب نیست در شمال هم جنگ روسیه و اوکراین اوضاع را بهم ریخته به طوری که روسیه تا ۲۰۲۷ صادرات را محدود کرده و کشوری مثل بلاروس هم به ما بنزین نمی دهد.

وی تاکید کرد: وقتی امکان واردات نداریم سراغ ذخایر استراتژیک ( ذخایر شرایط کوتاه مدت بحرانی) می رویم و اگر برداشت از ذخایر تبدیل به رویه بلندمدت شود که در سال ۱۴۰۵ این اتفاق افتاده ذخایر به نقطه بسیار بحرانی رسیده است بعبارت دیکر ارقام ذخایر قرمز تیره است که این اوضاع ریشه در مسایل بنیادی دارد.

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