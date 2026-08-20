عرضه اولیه «تابان فردا» در هفته دولت؛ گامی بزرگ برای تأمین مالی پروژههای توسعهای
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف گفت: با عرضه اولیه «تابان فردا» در هفته دولت بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس کشور رقم میخورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف، «مهدی عبوری»، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری از عرضه اولیه سهام پتروشیمی «تابان فردا» در هفته دولت خبر داد و گفت: عرضه تابان فردا، رویدادی ملی و بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس کشور است.
وی با اشاره به سابقه پیگیری این عرضه گفت: از سال ۱۳۹۷ صندوق بازنشستگی صنعت نفت و گروه سرمایهگذاری اهداف به این جمعبندی رسیدند که شرکت تابان فردا وارد بازار سرمایه شود، اما در طول بیش از هفت سال، مکاتبات، مصوبات و رفتوآمدهای متعددی برای تحقق این موضوع انجام شد که به نتیجه نهایی نرسید.
عبوری افزود: از حدود یک سال پیش، با تلاش و پیگیری مستمر همکارانم در گروه سرمایهگذاری اهداف و همکاری مجموعههای مرتبط، این فرآیند با جدیت بیشتری دنبال شد و اکنون با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای ذیربط، تمامی مقدمات و الزامات لازم برای عرضه تابان فردا در بازار سرمایه فراهم شده است.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف با بیان اینکه تابان فردا سهامدار هلدینگها و شرکتهای بزرگ و مهم زیرمجموعه گروه اهداف است، اظهار داشت: این مجموعه پرتفوی قابل توجهی از سهام شرکتهای تولیدی و بنگاههای بزرگ اقتصادی را در اختیار دارد و امروز به مجموعهای ارزشمند و درخور عرضه در بازار سرمایه تبدیل شده است.
عبوری ادامه داد: عرضه تابان فردا بزرگترین و مهمترین عرضه تاریخ بازار سرمایه کشور محسوب میشود که میتواند به افزایش عمق بازار سرمایه، گسترش فرصتهای سرمایهگذاری و تقویت نقش بورس در تأمین مالی اقتصاد کمک کند.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای عرضه تابان فردا گفت: طبق برنامهریزی صورتگرفته، روز دوم شهریورماه، همزمان با آغاز هفته دولت، جلسه معارفه این عرضه برگزار خواهد شد و بنا داریم در روز هفتم شهریورماه، که آخرین روز هفته دولت و همچنین مصادف با هفدهم ربیعالاول، ولادت رسول اکرم(ص) است، عرضه سهام تابان فردا در بازار سرمایه انجام شود.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف با تأکید بر اینکه ورود تابان فردا به بورس صرفاً یک رویداد معاملاتی نیست، تصریح کرد: وقتی یک مجموعه بزرگ وارد بازار سرمایه میشود، مسئولیت ما نیز در قبال سهامداران و افکار عمومی افزایش پیدا میکند. از این پس علاوه بر مجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت و ذینفعان آن، باید در برابر بازار سرمایه و سهامداران نیز پاسخگو باشیم و اطلاعات و عملکرد شرکت را در چارچوب مقررات بازار سرمایه به صورت شفاف ارائه کنیم.
عبوری شفافیت را یکی از مهمترین الزامات پس از ورود تابان فردا به بورس دانست و گفت: بورسی شدن به معنای پذیرش یک مسئولیت جدید است و از این منظر، شفافیت برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد. شرکت باید اطلاعات خود را بهموقع و دقیق در اختیار بازار قرار دهد و عملکرد آن برای سهامداران قابل ارزیابی باشد.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با ورود تابان فردا به بازار سرمایه، ضمن افزایش شفافیت و انضباط مالی، زمینه برای استفاده بهتر از ظرفیتهای این مجموعه و تأمین مالی طرحهای توسعهای فراهم شود. از سوی دیگر، عرضه یک دارایی بزرگ و مولد میتواند به افزایش عمق بازار و ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاران کمک کند.
عبوری تأکید کرد: تابان فردا یکی از داراییهای مهم مجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت است و بنابراین حفظ و افزایش ارزش این دارایی و صیانت از منافع ذینفعان آن، در کنار رعایت الزامات بازار سرمایه، از مهمترین اهداف این عرضه محسوب میشود.
وی تأکید کرد: با بورسی شدن تابان فردا، مسئولیت شرکتهای زیرمجموعه و شرکتهایی که سهام آنها در پرتفوی تابان فردا قرار دارد نیز افزایش پیدا میکند و انتظار داریم پروژههای این شرکتها با شتاب بیشتری پیش برود و در فاصله زمانی کوتاهتری به مرحله بهرهبرداری برسد.
عبوری افزود: ورود تابان فردا به بازار سرمایه به معنای افزایش مطالبهگری و نظارت سهامداران است و بنابراین باید تلاش کنیم طرحها و پروژههای شرکتهای زیرمجموعه با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی پس از بورسی شدن تابان فردا اظهار داشت: ما موظفیم اطلاعات و اخبار مربوط به عملکرد، پروژهها و برنامههای مجموعه را بهصورت درست، دقیق و صادقانه در اختیار بازار قرار دهیم. البته این اطلاعرسانی باید با رویکرد ارائه تصویر واقعی از ظرفیتها و چشمانداز مجموعه انجام شود؛ بهگونهای که هم شفافیت بازار حفظ شود و هم ظرفیتهای واقعی تابان فردا و شرکتهای زیرمجموعه آن به درستی برای سهامداران تبیین شود.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف با تأکید بر ضرورت ارائه تصویری واقعی از ظرفیتها و چشمانداز تابان فردا گفت: امروز مجموعهای مشابه ظرفیتهای تابان فردا در کشور وجود ندارد و باید ظرفیتهای سودآوری این مجموعه را به شکل درست برای مردم و سهامداران تبیین کرد.
عبوری با اشاره به ضرورت واقعبینی در معرفی پروژهها و طرحهای تابان فردا اظهار داشت: اطلاعرسانی به بازار سرمایه مسئولیت سنگینی است و باید همه اطلاعات بر مبنای واقعیتهای اقتصادی، ظرفیتهای عملیاتی و امکان تحقق پروژهها ارائه شود.
وی تأکید کرد: ورود تابان فردا به بازار سرمایه نباید صرفاً به فروش بخشی از سهام محدود شود، بلکه باید از ظرفیت بورس برای تأمین مالی پروژههای توسعهای استفاده شود. بورسی شدن تابان فردا باید به افزایش شفافیت، امکان ارزیابی مستمر عملکرد و در نهایت حفظ و افزایش ارزش داراییهای متعلق به ذینفعان صندوق بازنشستگی نفت منجر شود.