محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «گفته شده قیمت روغن خوراکی در حال تغییر است و تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت داده‌اند، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟» گفت: ما اصلاً افزایش قیمت روغن نداشتیم، زیرا روغن خام کاهش یافته است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به قیمت روغن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: روغن خوراکی در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تخفیف فروخته می‌شود.

گرانی روغن به دلیل افزایش قیمت مواد بسته‌بندی بود

طلایی با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در روغن نداریم، گفت: افزایش قیمتی که در ابتدای سال و حدود دو، سه ماه گذشته انجام شد، مربوط به خود محصول روغن نبود، بلکه قیمت روغن کاهش هم یافته است، بلکه قیمت بسته‌بندی، پت و صنایع بسته‌بندی موجب شد که قیمت روغن خوراکی در بازار افزایش پیدا کند.

وی این افزایش قیمت در ابتدای سال را حدود ۵ درصد اعلام کرد و گفت: بعد از آن قیمت روغن به هیچ وجه در بازار افزایش پیدا نکرد.

واردات روغن از اوراسیا

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «واردات روغن به چه صورت است و آیا اختلالی در آن نداریم؟» گفت: ما در واردات روغن هیچ مشکلی نداریم.

طلایی افزود: با توجه به اینکه عمده روغن مورد نیاز کشور از بنادر شمالی و کشور‌های اوراسیا و روسیه تامین می‌شود، هم به موقع تامین شده و هم به موقع ارز آن پرداخت شده است و هیچ محدودیتی در حوزه تامین آن نداریم.

واردات روغن سرعت گرفت

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به واردات روغن اشاره کرد و گفت: یکی از دلایلی که موجب کاهش قیمت روغن خام شد، وارداتی زیاد روغنی بود که در کشور انجام شده است.

طلایی با تاکید بر اینکه تعیین قیمت روغن توسط سازمان حمایت انجام می‌شود، گفت: روغن جزو کالا‌های پایه یک و مشمول قیمت‌گذاری است.

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