ضرورت ایجاد یک الگوی جدید برای توسعه زیستبوم صنایع خلاق
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری بر ضرورت ایجاد یک الگوی جدید برای توسعه زیستبوم صنایع خلاق، اتصال ظرفیتهای ملی و استانی و عبور از رویکردهای مقطعی تأکید کرد و گفت: رویداد صنایع خلاق به عنوان یک سکوی همکاری و هم افزایی بین بخشی و بین دستگاهی در لایه حکمرانی اقتصاد خلاق کشور مطرح است.
به گزارش ایلنا، دومین نشست شورای سیاستگذاری رویداد ملی صنایع خلاق با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی آخرین روند سیاستگذاری و برنامهریزی برای برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق، بر ضرورت ایجاد یک الگوی جدید برای توسعه زیستبوم صنایع خلاق، اتصال ظرفیتهای ملی و استانی و عبور از رویکردهای مقطعی تأکید شد و همچنین مانوین بعنوان یک سکوی همکاری و هم افزایی بین بخشی و بین دستگاهی در لایه حکمرانی اقتصاد خلاق کشور مطرح و تاکید شد.
حسین افشین در این نشست با اشاره به شرایط دشوار کشور، صنایع خلاق را یکی از ظرفیتهای مهم برای تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد نشاط و امید و ساختن تصویری روشن از ایران آینده عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی باید از ظرفیتهایی استفاده کنیم که بتوانند علاوه بر خلق ارزش اقتصادی، به تقویت امید، نشاط و سرمایه اجتماعی در جامعه کمک کنند و صنایع خلاق از مهمترین این ظرفیتهاست.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه مانوین در اکوسیستم صنایع خلاق اظهار کرد: این رویداد نباید صرفاً بهعنوان یک برنامه مقطعی دیده شود؛ بلکه باید بهعنوان یک حرکت ملی و الگویی جدید برای توسعه صنایع خلاق تعریف شود.
وی افزود: مانوین تلاش میکند با یک متد جدید، زنجیره صنایع خلاق را از ایده تا ثروت شکل دهد؛ زنجیرهای که در آن ایده، دانش، فناوری، خلاقیت، سرمایه، تولید و بازار به یکدیگر متصل میشوند. تحقق این هدف، یک سرمایهگذاری بزرگ برای آینده اقتصاد ایران و اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سایر ابعاد حکمرانی کشور است.
افشین با تأکید بر ضرورت حضور ظرفیتهای سراسر کشور در این رویداد گفت: «مانوین» باید متعلق به همه ایران باشد و زمینه حضور فعال مجموعهها و شرکتهای خلاق از تمامی استانها در آن فراهم شود تا ظرفیتهای پراکنده کشور در یک زنجیره ملی به یکدیگر متصل شوند.
وی ادامه داد: برای توسعه واقعی صنایع خلاق، باید جایگاه هر بخش از اکوسیستم مشخص باشد و ارتباط میان اجزای مختلف از سطح سیاستگذاری و تصمیمگیری تا اجرا، سرمایهگذاری و بازار تعریف شود. این مسیر با برنامههای مقطعی به نتیجه نمیرسد و نیازمند شکلگیری حلقههای متصل و یک زنجیره پایدار است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، تغییر پارادایم را یکی از مهمترین الزامات توسعه صنایع خلاق دانست و تصریح کرد: باید از نگاه پروژهای و مقطعی عبور کنیم و صنایع خلاق را بهعنوان یک زیستبوم و یک زنجیره ارزش ببینیم؛ زیستبومی که همه اجزای آن در سطوح مختلف تصمیمگیری و اجرا نقش داشته باشند.
افشین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در قبال صنایع خلاق گفت: در دولت چهاردهم توجه ویژهای به صنایع خلاق شکل گرفته و این موضوع با اهتمام مجموعه دولت و پیگیریهای وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی دنبال میشود. امروز بیش از گذشته باید دانش، فناوری و خلاقیت را در کنار یکدیگر قرار دهیم و از ظرفیت آنها برای خلق ارزش و ثروت استفاده کنیم.