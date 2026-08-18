خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چرا معاول اول رئیس‌جمهور می‌خواهد چرخ را از نو اختراع کند

صنعت خودروسازی با ۱۲ وزیر صمت، ۲۰ مدیرعامل سایپا و ایران‌خودرو و شش سند راهبردی نادیده و ناگفته ندارد

صنعت خودروسازی با ۱۲ وزیر صمت، ۲۰ مدیرعامل سایپا و ایران‌خودرو و شش سند راهبردی نادیده و ناگفته ندارد
کد خبر : 1827550
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور از تدوین هفتمین سند برای سروسامان‌دادن به صنعت خودروسازی خبر داد؛ بی‌آنکه اشاره کند سرنوشت شش سند قبلی که از ابتدای دهه ۸۰ تا امروز تدوین شد، به کجا رسید!

به گزارش ایلنا، در ۲۵ سال گذشته(تدوین نخستین سند راهبردی خودرو) ۷ دولت روی کار بودند؛ با مکاتب فکری متفاوت و گاه ۱۸۰ درجه مخالف. در این مدت ۱۲ وزیر و چندین سرپرست ایفای نقش کردند و اکثریت وزرا کمتر از دو سال در این سمت بودند.  

بیش از ۲۰ مدیرعامل نیز در ایران خودرو و سایپا با دست‌فرمان‌های مختلف، متفاوت و متضاد معرفی شدند که هرکدام به‌طور میانگین کمی بیشتر از یک سال فرصت داشتند تا ریل‌های سیاست‌گذاری را تغییر دهند.

نتیجه

تغییر مدام سیاست‌ها

ناتمام‌ماندن سرمایه‌گذاری‌ها 

بی‌نتیجه رها شدن برنامه‌ها و سندهای راهبردی

خودروسازی به دلیل عدم ثبات سیاستی، به بلوغ نرسید و در چرخه آزمون‌وخطای بدون یادگیری سرگردان ماند.

شش سند راهبردی، چهل سال تجربه مدیریت دولتی و نزدیک ۱۷ سال مدیریت خصولتی نشان می‌دهد علت وضعیت فعلی را باید در جای دیگری جستجو کرد: نگاه دولتی درگیر بروکراسی و هر بار اختراع چرخ؛ عدم ثبات سیاستی که پنج دهه با هر دولت و وزیر و مدیرعامل به چپ و راست منحرف شد؛ و دست‌پاچگی دولت‌ها در مواجهه با معضلات مزمن و تجویز سیاست‌های تسکینی.

نکته مهم: رئیس‌جمهور دو هفته پیش اعلام کرد قصد دارد مدیریت سایپا را به بخش خصوصی واگذار کند و به کارنامه قابل‌دفاع بخش خصوصی در ایران‌خودرو اشاره کرد. اما بلافاصله معاون رئیس‌جمهور نسخه واردات را تجویز کرد و معاون اول از لزوم تدوین سند راهبردی کلان (ناشی از غلبه نگاه بروکراتیک دولتی) سخن گفت. تفاوت دیدگاه‌ها نشان می‌داد حتی در بالاترین رده‌های مدیریت اجرایی کشور نگاه همسویی به صنعت خودرو وجود ندارد! 

یادآوری مهم‌تر: علاوه بر دولت، نهادهای تقنینی و نظارتی نیز بر سیاست‌های صنعتی اثرگذارند؛ هر چهار سال یکبار آرایش فکری و سیاسی مجلس تغییر می‌کند و روز از نو!

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز