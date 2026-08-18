ورود سوداگران به معاملات پتروشیمی مسدود می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سعید ترکمان در مراسم رونمایی از پلتفرم هوشمند تحلیل روند معاملات بازار مواد اولیه پلیمری با اشاره به جزییات اجرای پلتفرم یاد شده اظهار داشت: قسمتی از بازار به هوشمندی اطلاعات نیاز دارد زیرا بعضا با برخی بازارسازی ها توسط سوداگران در پتروشیمی مواجه می شویم و این باعث می شود قیمت کالای نهایی بیش از حد لازم افزایش پیدا کند.

وی افزود: حداقل تاثیر این پلتفرم اینکه یک تولیدکننده زمان مناسب برای خرید و رقابت های چند همتی در اختیار دارد.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع ملی پلیمر گفت: ما تولیدکننده هستیم و امکان تحلیل نداریم بنابراین این اپلکیشن کمک‌ می کند که بصورت هوشمندانه تر خرید کنیم و از ابزارهای جدید کاربردی اطلاعات کافی را بدست آورده و بهترین انتخاب را برای هر واحد داشته باشیم.

وی بیان کرد: همه اعضای انجمن پلیمر که نیاز به خرید مواد اولیه از بورس کالا دارند از این اپلیکیشن بهره مند خواهند شد.

ترکمان تاکید کرد: ما نیاز داریم دانش تحلیل داده را وارد صنعت کنیم و از مسیر این پلتفرم امکان پیش بینی قیمت آتی فراهم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای ثبت سفارش واردات مشکل داریم، گفت: از ابتدای سال ۶۰۰ میلیون دلار ثبت سفارش داشته ایم و ۴۶۰ میلیون دلار تخصیص داده شده و فقط ۱۸۵ میلیون دلار پرداخت شده و تنها ۴۰ میلیون دلار تاکنون وارد شده است.

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