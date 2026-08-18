پلتفرم تحلیل معاملات مواد پتروشیمی رونمایی شد/ آخرین وضعیت واحدهای آسیب دیده از جنگ

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد متقی در مراسم رونمایی از پتلتفرم هوشمند تحلیل روند معاملات بازار مواد اولیه پلیمری با بیان اینکه وجود دیتای سالم یکی از نیازهای اساسی تصمیم گیری است، اظهار داشت: برای ورود به یک بازار اگر بخواهیم کمترین خطا و ریسک را داشته باشیم نیاز به دسترسی به منبع دیتای سالم داریم جایی که هم اطلاعات ارائه داده و هم به تصمیم گیری درست کمک کند.

وی با بیان اینکه نیاز است هر فعال اقتصادی به دیتاها دسترسی داشته باشد، گفت: البته بحث اطلاعات مهم تر است و باعث می شود بهترین تصمیم را بگیریم.

مدیر توسعه صنایع پایین دست شرکت صنایع ملی پتروشیمی خاطرنشان کرد: شاخص های پلتفرمی که امروز ارائه شد بسیار مناسب بود و می توانیم حداقل اطلاعات لازم را برای ورود به بازار داشته باشیم.

وی بیان کرد: این پلتفرم می تواند بر اساس دیتاهایی که در بازار بورس تولید می شود یک روند قابل اتکا ارائه دهد.

متقی خاطرنشان کرد: قبلا فضا به این شکل بود که تولیدکنندگان از اطلاعات بورس استفاده می کردند اکنون پلتفرم به صورت آماده اطلاعات را در اختیار قرار می دهد و نیازی نیست که برای استخراج تک تک اطلاعات به سایت بورس مراجعه، تلفیق و مقایسه داشته باشیم و به اطلاعات جدید دست یابیم.

وی درباره وضعیت تامین مواد اولیه پلیمری بعد از جنگ گفت: عرضه برخی مواد اولیه پلیمری به حالت قبل از جنگ برگشته اما برخی کالاها هنوز به قبل بازنگشته اند.

این مقام مسئول تاکید کرد: تمام تلاش ما این است اگر شرایط گرمای تابستان اجازه دهد و موضوع تامین سوخت حل و‌ فصل شود؛ در مورد حداقل ها به بازار و تولیدکننده اطمینان دهیم.

وی یادآور شد: ما برای جایگزینی واحدهای آسیب دیده از جنگ اقدام کرده ایم و فعلا از مسیرهای جایگزین به حداقل های مورد نیاز برای صنعت دست پیدا می کنیم.

متقی تاکید کرد: مسایل آواربرداری و پروژه های جایگزین و ساخت و ساز یوتیلیتی های آسیب دیده از جنگ بشدت پیگیری می شود.

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