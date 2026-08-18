رونق اعطای تسهیلات غیرحضوری و سیر صعودی تراکنشها در سپینوی بانک صادرات ایران
استفاده مشتریان از نئوبانک سپینوی بانک صادرات ایران همزمان با پایداری سامانهها رونق گرفت و تعداد تراکنشهای یکماه گذشته از مرز 13 میلیون عبور کرد.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی بانک صادرات ایران، طی یکماه اخیر و همزمان با بازگشت خدمات غیرحضوری و رفع تدریجی مغایرتها، علاوه بر رشد 27 درصدی صدور کارت و 26 درصدی اعطای تسهیلات ازدواج در سپینوی بانک صادرات ایران، تراکنشهای مشتریان نیز به 13 میلیون و 122 هزار مورد رسید که این میزان در مقایسه با میانگین سال 1404، حدود 17 درصد بیشتر شده است. افزایش کاربران، ارتقای زیرساختهای فنی و اعتماد پایدار مشتریان، سه عاملی است که به شکل همزمان، تحقق این آمار صعودی را رقم زده است.
برآوردها نشان میدهد در بازه زمانی 24 تیر تا 20 مردادماه سال جاری، حدود 80 هزار فقره کارت سپینو صادر شده که این تعداد در مقایسه با یکماهه قبل از ناپایداری سامانهها، حدود 27 درصد رشد کرده است. بانک صادرات ایران همچنین در دوران محدودیت خدمات، حدود 93 هزار کارت سپینو صادر و نسبت به تمدید 3 ماهه مهلت انقضای سایر سپهرکارتها اقدام کرد تا فرآیند نقل و انتقال وجوه توسط مشتریان با دغدغه کمتری ادامه پیدا کند.
پرداخت انواع تسهیلات سپینو نیز در این مدت با شتاب قابل قبولی پی گرفته شد به نحوی که در یکماه گذشته بیش از 4 هزار و 500 فقره بسته اعتباری در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در بین آنها دریافت تسهیلات ازدواج با رشد 26 درصدی نسبت به مدت مشابه در 2 ماه قبل از آن همراه شد. غیرحضوری بودن صفر تا 100 فرآیند پرداخت در کنار تعریف بستههای اعتباری منطبق با نیازهای روز مشتریان از جمله مهمترین عواملی است که باعث رونق اعطای تسهیلات غیرحضوری در بستر سپینو شده است.
نئوبانک سپینوی بانک صادرات ایران در مردادماه 1403 با هدف ارائه خدمات جامع بانکی روانه بازار شد و در حال حاضر به نیازهای بانکی و مالی بیش از 7 میلیون کاربر پاسخ میدهد.