شتابگیری بیمه پارسیان در ۱۴۰۵؛ رشد ۵۷ درصدی درآمد حقبیمه در چهار ماه
بررسی عملکرد چهارماهه بیمه پارسیان نشان میدهد درآمد حقبیمه شرکت در چهار ماه نخست ۱۴۰۵، افزایشی ۵۷ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته داشته و مسیر رشد فعالیتهای بیمهای پارسیان با قدرت بیشتری ادامه یافته است.
به گزارش ایلنا؛ صنعت بیمه ایران در سالهای اخیر مسیر تحول و رقابت فزاینده را پیموده است. در این میان، شرکت بیمه پارسیان به عنوان یکی از بازیگران اصلی و بورسی بازار، عملکرد قابل توجهی در سال ۱۴۰۵ به ثبت رسانده است.
آنچه عملکرد بیمه پارسیان را در سال ۱۴۰۵ متمایز میکند، رشد چشمگیر شاخصهای کلیدی از جمله حقبیمه تولیدی، توانگری مالی و رضایت مشتریان در کنار مدیریت هوشمندانه پرتفوی است.
پارسیان در مسیر رشد پایدار؛ افزایش فروش همراه با بهبود شاخصهای بیمهگری
عملکرد بیمه پارسیان در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان میدهد این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، هم در توسعه فعالیتهای بیمهای و هم در برخی شاخصهای کیفی عملکرد بهتری ثبت کرده است. بررسی دادههای منتشرشده از عملکرد شرکت نشان میدهد حق بیمه تولیدی پارسیان در سه ماهه نخست امسال به ۷۹ هزار و ۹۰۴ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. این روند در تیر ماه نیز ادامه پیدا کرده و درآمد حقبیمه شرکت در چهار ماه نخست سال به ۹۹ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال رسیده که رشد ۵۷ درصدی نسبت به چهار ماهه مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
افزایش پرتفوی در کنار کنترل خسارت
یکی از نکات قابل توجه در ارزیابی عملکرد ۱۴۰۵، آن است که رشد حق بیمه تولیدی صرفاً با افزایش حجم فروش همراه نبوده، بلکه شاخصهای فنی شرکت نیز نشانههایی از بهبود را نشان میدهد. بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره صورتهای مالی سه ماهه، نسبت خسارت بیمه پارسیان از 56.3 درصد در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ به 50.8 درصد در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ کاهش یافته است؛ یعنی 5.5 واحد درصد بهبود در این شاخص. همزمان، خسارت پرداختی شرکت حدود ۵۱ درصد افزایش داشته؛ اما سرعت رشد آن از رشد حقبیمه تولیدی پایینتر بوده است؛ موضوعی که از منظر بیمهگری، اهمیت بیشتری نسبت به رشد صرف فروش دارد.
در بخش سودآوری نیز عملکرد بیمه پارسیان در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ با رشد همراه بوده است. بر اساس صورتهای مالی میاندورهای سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، شرکت به ازای هر سهم ۱۲۱ ریال سود شناسایی کرد که نسبت به ۹۹ ریال در دوره مشابه سال گذشته، ۲۲ درصد افزایش داشته است. همچنین سود خالص شرکت در این دوره به ۶ هزار و ۲۹ میلیارد ریال، معادل حدود ۶۰۳ میلیارد تومان، رسید. رشد سودآوری در کنار افزایش درآمدهای بیمهای نشان میدهد توسعه فعالیتهای بیمهای شرکت در سهماهه نخست سال جاری در نتیجه مالی آن نیز بازتاب یافته است.
در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۴، بیمه پارسیان سال ۱۴۰۵ را با شتاب بیشتری در فعالیتهای بیمهای آغاز کرده است. بر اساس اطلاعات صورتهای مالی میاندورهای منتشرشده شرکت در سامانه کدال، حقبیمه تولیدی پارسیان در سهماهه نخست ۱۴۰۵ به حدود ۷۹ هزار و ۹۰۴ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۴، ۶۷ درصد افزایش نشان میدهد. برای مقایسه، بر اساس گزارش همین خبرگزاری (ایلنا) از عملکرد 6 ماهه سال ۱۴۰۴، حق بیمه ناخالص شرکت در نیمه نخست سال گذشته به ۹۰ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال و درآمدهای بیمهای به ۸۷ هزار و ۶۰۷ میلیارد ریال رسیده بود. مقایسه این شاخصها نشان میدهد پارسیان در آغاز سال ۱۴۰۵ توانسته رشد قابل توجهی در تولید حقبیمه ثبت کند و روند توسعه پرتفوی بیمهای خود را با سرعت بیشتری دنبال کند.
از سوی دیگر، عملکرد مالی بیمه پارسیان در سال ۱۴۰۴ نیز در مجمع عمومی عادی سالانه مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس تصمیمات مجمع سالانه شرکت که پنجم خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، سود هر سهم پارسیان برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۸۴۴ ریال تعیین و ۲۴۰ ریال از این سود به عنوان سود نقدی میان سهامداران تقسیم شد. این میزان تقسیم سود، در کنار سود محققشده شرکت، نشاندهنده تداوم سودآوری پارسیان و بازگشت بخشی از منافع حاصل از عملکرد شرکت به سهامداران است.
در مجموع، مقایسه شاخصهای عملکردی نشان میدهد بیمه پارسیان در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ علاوه بر افزایش قابل توجه حجم حق بیمه تولیدی، در برخی شاخصهای مهم بیمهگری نیز روند مثبتی را ثبت کرده است. رشد ۶۷ درصدی حق بیمه تولیدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، افزایش ۲۲ درصدی سود هر سهم و کاهش 5.5 واحد درصدی نسبت خسارت از 56.3 درصد به 50.8 درصد، مجموعهای از شاخصهای مثبت در کارنامه شرکت طی بهار ۱۴۰۵ محسوب میشوند. این ترکیب نشان میدهد رشد فعالیت بیمهای پارسیان در ابتدای سال جاری با بهبود همزمان برخی شاخصهای فنی و مالی همراه بوده است؛ هرچند ارزیابی نهایی عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۵ مستلزم بررسی صورتهای مالی دورههای بعدی و گزارش عملکرد سالانه خواهد بود.