به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی در ادامه دیدارهای دیپلماتیک خود بر تلاش برای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و مبادلاتی ایران و عراق تأکید کرد.