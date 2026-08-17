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دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی با نخست‌وزیر عراق

دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی با نخست‌وزیر عراق
کد خبر : 1827118
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رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سفر خود به عراق با «علی فالح الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی در ادامه دیدارهای دیپلماتیک خود بر تلاش برای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و مبادلاتی ایران و عراق تأکید کرد.

الزیدی نیز بر راهبرد دولت عراق برای ایجاد همگرایی اقتصادی در منطقه تأکید کرد.

نخست‌وزیر عراق تصریح کرد که دولت متبوعش برای تبدیل عراق به عرصه‌ای جهت پیوند منافع اقتصادی و توسعه‌ای کشورهای منطقه تلاش می‌کند.

 

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