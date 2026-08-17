علیرضا ابراهیمی مطرح کرد؛
تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی؛ استراتژی میدکو برای عبور از بحران جنگ و تحریمها
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با تشریح وضعیت تولید این مجموعه در ماههای اخیر گفت: با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ، اختلال در تأمین انرژی، حملونقل و مواد اولیه، تولید در مجموعه میدکو متوقف نشد و این شرکت توانست چرخه تأمین مواد اولیه، تولید و فروش محصولات را حفظ کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا ابراهیمی، مدیرعامل میدکو، در نشست با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با اشاره به عملکرد این مجموعه در ماههای گذشته اظهار کرد: در تابستان امسال عملاً به واسطه تأمین انرژی، کاهش تولید نداشتیم و توانستیم برق مورد نیاز مجموعه را تأمین کنیم و حتی بخشی از برق تولیدی را در بازار عرضه کنیم تا سایر شرکتها نیز از آن استفاده کنند.
ابراهیمی ادامه داد: نیروگاه مجموعه از تکنولوژی مدرن برخوردار است و در شرایط جنگی، تأمینکننده خارجی برای راهاندازی و ارائه برخی کدها و خدمات مورد نیاز در کنار مجموعه حضور نداشت، اما با اتکاء به توان و تخصص داخلی، نیروگاه راهاندازی شد و در شرایط مناسب مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
افزایش نگرانی ها از تأمین گاز در زمستان
مدیرعامل میدکو با بیان اینکه نگرانی اصلی مجموعه برای ماههای پیشرو، تأمین گاز در فصل سرد سال است، گفت: در تابستان توانستیم مسئله ناترازی انرژی را مدیریت کنیم، اما درباره زمستان و وضعیت گاز باید منتظر ماند و شرایط فصل سرد سال را مشاهده کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره آثار جنگ بر فعالیتهای میدکو اظهار کرد: مجموعه به صورت مستقیم در اثر اصابت پرتابه یا حوادث مشابه آسیب ندید، اما قطع ناگهانی برق و گاز در استان کرمان، یکی از نگرانیهای جدی بود.
ابراهیمی افزود: برخی واحدهای صنعتی در برابر قطع ناگهانی انرژی دارای سیستمهای حفاظتی هستند، اما واحدهایی مانند واحدهای بلندمرتبه و فرایندهای پیوسته بسیار حساساند و توقف ناگهانی میتواند آثار خود را حتی چندین روز یا چندین هفته بعد نشان دهد. خوشبختانه با تلاش شبانهروزی کارکنان، از بروز آسیب جلوگیری شد و سیستم در شرایط پایدار باقی ماند.
کمبود مواد ناریه و اختلال در حملونقل، مهمترین چالشهای تولید
مدیرعامل میدکو در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا با اشاره به آثار غیرمستقیم جنگ بر زنجیره فولاد گفت: یکی از نخستین مشکلاتی که در زنجیره ارزش ایجاد شد، کمبود و نبود مواد ناریه در کشور بود که به دلیل آسیب به برخی شرکتهای تولیدکننده این مواد، تأمین آن با مشکل مواجه شد.
وی ادامه داد: این مسئله بر فعالیت معادن اثر گذاشت و تأمین مواد اولیه مورد نیاز میدکو و سایر واحدهای معدنی را دشوار کرد، هرچند شدت این مشکل به اندازهای نبود که مثلاً ۳۰ یا ۵۰ درصد تولید را کاهش دهد، اما به هر حال اثر منفی خود را بر تولید گذاشت.
ابراهیمی با اشاره به افزایش ریسک فعالیت اقتصادی در شرایط جنگی افزود: وقتی یک بنگاه هر روز با تهدید آسیب به زیرساختهای انرژی مواجه است، مدیر ناچار میشود برای کاهش ریسک، سطح تولید را پایینتر از ظرفیت واقعی نگه دارد و برخی تجهیزات غیرضروری را از مدار خارج کند تا در صورت قطع ناگهانی برق، آسیب کمتری به تجهیزات وارد شود. بنابراین افزایش ریسک میتواند به صورت ناخودآگاه باعث کاهش تولید شود.
وی، مشکلات لجستیکی را یکی دیگر از چالشهای مهم عنوان کرد و گفت: در روزهای نخست جنگ با کمبود گازوئیل و کامیون مواجه شدیم. همچنین آسیب به زیرساختهای ریلی، حملونقل و بنادر، فعالیت مجموعه را تحت تأثیر قرار داد.
چرخه تولید فولاد بیش از ۲۰ روز نمیتواند متوقف بماند
ابراهیمی با تأکید بر وابستگی صنعت فولاد به استمرار خرید و فروش اظهار کرد: یک واحد فولادی نمیتواند تولید خود را برای مدت طولانی در انبار نگه دارد؛ زیرا ظرفیت انبارها محدود است و در صورت پر شدن انبار، تولید متوقف میشود.
وی افزود: از سوی دیگر، شرکت فولادی نمیتواند تأمین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز خود را برای مدت طولانی به تعویق بیندازد. در صنعت فولاد، اگر در بخش خرید یا فروش اختلال ایجاد شود، این وضعیت به شکل عادی بیشتر از حدود ۲۰ روز قابل تداوم نیست و بعد از آن صنعت دچار آسیب جدی میشود.
مدیرعامل میدکو تصریح کرد: با وجود تمام مشکلات و هزینههایی که به مجموعه تحمیل شد، توانستیم مواد اولیه مورد نیاز را تأمین، محصولات را به فروش برسانیم و چرخه تولید را ادامه دهیم.
۷ میلیارد دلار دارایی مولد در اختیار میدکو است
ابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره بدهیهای بانکی و قرار گرفتن نام برخی شرکتها در فهرست بدهکاران بانکی گفت: صرف بدهکار بودن یک شرکت به معنای یکسان بودن وضعیت تمام شرکتهایی که در این فهرست قرار دارند نیست و باید داراییها، محل هزینهکرد منابع و عملکرد هر مجموعه به صورت جداگانه بررسی شود.
وی اظهار کرد: اکنون حدود ۷ میلیارد دلار دارایی در سیستم داریم و سهم آورده سهامداران از این داراییها حدود ۷ درصد بوده و بخش عمده آن از محل تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ایجاد شده است.
ابراهیمی افزود: این موضوع کاملاً قابل راستیآزمایی است. امروز حدود ۷ میلیارد دلار دارایی مولد و قابل اثبات در محرومترین نقاط کشور ایجاد شده که بخش مهمی از زیرساخت اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: اگر ارزش این داراییها با نرخ ارز محاسبه شود، ارزش ریالی آن بیش از هزار همت خواهد بود، در حالی که بر اساس آمار رسمی، بدهی میدکو به شبکه بانکی کمتر از ۳۰۰ همت است.
مدیرعامل میدکو تأکید کرد: این منابع صرف ساخت برج، مرکز تجاری یا سرمایهگذاری غیرمولد در خارج از کشور نشده، بلکه برای ایجاد اشتغال و زیرساختهای تولیدی در داخل کشور هزینه شده است.
۲۰ هزار نیروی مستقیم و دهها میلیون تن حملونقل
ابراهیمی با اشاره به اشتغال ایجادشده در مجموعه میدکو گفت: حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این مجموعه فعالیت میکنند و با احتساب اشتغال غیرمستقیم، این رقم چندین برابر میشود.
وی افزود: صنایع سنگین یک محرک اقتصادی هستند و فعالیت آنها زنجیره بزرگی از مشاغل را فعال میکند. حجم لجستیک میدکو نیز سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن است و این میزان حملونقل، تعداد زیادی از فعالان حوزه حملونقل و رانندگان را درگیر میکند.
انتقاد از محدودیتهای افزایش سرمایه در شرایط جنگی
مدیرعامل میدکو با بیان اینکه مجموعه از وضعیت فعلی نسبت بدهی به دارایی رضایت ندارد، گفت: ترجیح ما این است که نسبتهای مالی را اصلاح کنیم و یکی از راههای آن افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران است.
وی افزود: متأسفانه سازمان بورس با استناد به برخی آییننامهها با افزایش سرمایه مجموعه موافقت نکرده است. به اعتقاد من، در شرایط جنگی نمیتوان صرفاً بر اساس خطوط آییننامهای حرکت کرد و باید آثار تصمیمات بر تولید، ارزآوری و اقتصاد کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
ابراهیمی ادامه داد: ما از سازمان بورس خواستهایم اجازه افزایش سرمایه داده شود و حتی اعلام کردهایم که میتوان تمام ریالهای این منابع را مورد نظارت قرار داد و مشخص کرد که منابع در چه پروژههایی هزینه میشود.
وی تصریح کرد: منابع حاصل از افزایش سرمایه میتواند برای توسعه زیرساختهایی مانند برق، آب و فاضلاب و پروژههای زیربنایی کشور هزینه شود و انتظار داریم مسئولان در شرایط جنگی، اتمسفر و شرایط ویژه اقتصاد کشور را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند.
آمادگی میدکو برای کمک به بازسازی فولاد مبارکه
ابراهیمی همچنین با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی زیرساختهای صنعت فولاد گفت: فولاد مبارکه یک سرمایه ملی است و آسیب دیدن آن برای همه فعالان این صنعت ناراحتکننده است.
وی افزود: پس از اتفاقات رخداده، با مدیران فولاد مبارکه گفتوگو کردیم و اعلام کردیم که تمام ظرفیتهای میدکو برای کمک به بازسازی در اختیار این مجموعه قرار دارد.
مدیرعامل میدکو ادامه داد: ما توان ساخت، بازسازی و همچنین قطعات و تجهیزات مازاد داریم که میتوانیم در اختیار فولاد مبارکه قرار دهیم. در همین راستا نیز یک کارگروه مشترک برای پیگیری موضوع بازسازی شکل گرفته و میدکو آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده است.
ازخودگذشتگی مدیران در شرایط جنگ ضروری است
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تصمیمگیری مدیران در شرایط خاص اقتصادی اظهار کرد: در شرایط جنگ، ازخودگذشتگی باید در همه سطوح وجود داشته باشد و این موضوع فقط مختص میدان جنگ نیست.
وی افزود: گاهی یک مدیر میداند تصمیم درست چیست، اما از این نگران است که در آینده به دلیل تصمیم خود مورد سؤال و بازخواست قرار گیرد. در شرایط جنگ، مدیران و مسئولان باید جسارت تصمیمگیری داشته باشند و آثار تصمیمات خود بر تولید و اقتصاد کشور را نیز در نظر بگیرند.
وی گفت: انتظار ما از مسئولان این است که شرایط و فضای حاکم بر اقتصاد را درک کنند و اجازه ندهند اشتیاق برای توسعه و رونق اقتصادی تحت تأثیر عافیتطلبی قرار گیرد.
توسعه زیرساختهای داده و استفاده از مدلهای محاسباتی در تصمیمگیری
مدیرعامل میدکو در ادامه با تشریح اقدامات این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: با توجه به گستردگی فعالیتهای میدکو و پراکندگی واحدهای تولیدی، توسعه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی از سالها قبل در دستور کار قرار گرفته است.
ابراهیمی افزود: چندین دیتاسنتر بزرگ برای گردآوری اطلاعات داریم و سیستمهای ما بر مبنای داده فعالیت میکنند. همچنین داشبوردهای مدیریتی در حوزه تولید، بهای تمامشده، مصارف و سرمایه انسانی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در شرکتهای مهندسی مجموعه نیز مدلها، شبیهسازها و سیستمهای مبتنی بر الگوریتمهای محاسباتی توسعه یافته و تلاش کردهایم تصمیمات مدیریتی را تا حد امکان بر اساس داده و محاسبه اتخاذ کنیم.
«مسائل انسانی» آخرین چالش افزایش تولید است
ابراهیمی با اشاره به مسیر افزایش تولید و بهرهوری گفت: در ابتدا با چالشهای فنی و تجهیزات مواجه هستیم، سپس تأمین مواد اولیه به یک مسئله تبدیل میشود و بعد از آن نیز موضوع انرژی مطرح است؛ اما زمانی که این مسائل حل شوند، به اصطلاح با «غول مرحله آخر» یعنی مسائل انسانی و اجتماعی مواجه میشویم.
وی افزود: اگر نتوانیم ارتباط مناسبی با نیروی کار، سهامداران، جامعه محلی و دستگاههای حاکمیتی داشته باشیم، هرکدام از این بخشها میتوانند به عاملی برای متوقف شدن یا کند شدن تولید تبدیل شوند.
مدیرعامل میدکو تأکید کرد: ارتباطات و هموارسازی فرآیند تولید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این موضوع را در شرایط فعلی با تمام وجود لمس کردهایم.
پیشرفت نزدیک به ۷۰ درصدی پروژه فاضلاب کرمان
ابراهیمی در پایان درباره پروژه فاضلاب کرمان نیز گفت: پروژه انتقال فاضلاب به تصفیهخانه و توسعه شبکه فاضلاب شهر کرمان در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی آن نزدیک به ۷۰ درصد است.
وی افزود: این پروژه به صورت پیوسته در حال اجراست و هر خانهای که به شبکه متصل میشود، پساب آن به تصفیهخانه منتقل خواهد شد.