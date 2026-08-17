تأکید همتی بر پیگیری مسائل صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در عراق
رئیس کل بانک مرکزی در نشست با تاجران، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در سفارت ایران در بغداد، مسائل فعالان اقتصادی در بازار عراق را بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، در این نشست، موضوعهایی مانند موانع بازگشت ارز صادراتی، مسائل تعرفهای، مطالبه پیمانکاران و نیاز به ضمانتنامه حسن انجام کار، مطرح شد.
عبدالناصر همتی با تأکید بر اهمیت بازار عراق، گفت: این مسائل بهطور جدی پیگیری میشود و بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای آسانتر شدن فعالیت فعالان اقتصادی، دریغ نمیکند.
رئیس کل بانک مرکزی، همچنین بر هماهنگی بیشتر میان دستگاهها و بخش خصوصی تأکید کرد.