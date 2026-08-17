تأکید همتی بر پیگیری مسائل صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در عراق

به گزارش ایلنا، در این نشست، موضوع‌هایی مانند موانع بازگشت ارز صادراتی، مسائل تعرفه‌ای، مطالبه پیمانکاران و نیاز به ضمانت‌نامه حسن انجام کار، مطرح شد.

عبدالناصر همتی با تأکید بر اهمیت بازار عراق، گفت: این مسائل به‌طور جدی پیگیری می‌شود و بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای آسان‌تر شدن فعالیت فعالان اقتصادی، دریغ نمی‌کند.

رئیس‌ کل بانک مرکزی، همچنین بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد.

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