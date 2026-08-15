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پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری شهریورماه از دوشنبه

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری شهریورماه از دوشنبه
کد خبر : 1826211
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راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد: پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه (مسیرهای رفت تا ۳۱ شهریور و مسیرهای برگشت تا اول مهر) از روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، پیش‌فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه (۲۶ مردادماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹تماس بگیرند.

 

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